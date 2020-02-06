«Была химия, страсть»: Дмитрий Дикусар заговорил о романе с Ириной Билык

Шоу-бизнес

Известный хореограф Дмитрий Дикусар, раскрывший ранее подробности разрыва с бывшей женой Еленой Шоптенко, заговорил о еще одних ярких отношениях в своей жизни. До официального брака у него был роман с певицей Ириной Билык. Их чувства вспыхнули на танцевальном шоу, вскоре Дима переехал к Ирине.

«Влюбленность, химия, сближение за счет проекта, общие проблемы, общие победы. Общие цели. Какой-то сразу контакт нашелся — чисто человеческий. Внутренний. Она же очень приятный, комфортный собеседник. Она очень интересная женщина. Она космическая в какой-то степени. Я раньше думал, что это кокаин, а потом выяснилось — нет. Поэтому да, я вам признаюсь, честно, я когда становился с ней в пару, мне казалось, что немного как не от мира сего, и мне казалось, что это за счет каких-то веществ. А оказалось — ничего подобного. Она просто такая необыкновенная сама по себе», — рассказывает Дикусар в интервью рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях».

Звездный роман длился три года. Ира называла Диму своим мужем. Однако до настоящей свадьбы дело так и не дошло. Сейчас Дикусар говорит, что их чувства просто угасли.

«Вам никто никогда ничего не скажет в этом плане, потому что даже я не знаю. У нас отношения просто закончились. Знаете, когда свеча сгорает, вот она сгорает. Была химия, была страсть, были свежие эмоции, отношения. Потом все куда-то пропало. Никто в этом не виноват. Вы должны сразу понимать, что нет плохих, хороших. Просто, возможно, у этого романа была судьба как раз такого периода времени. С Ирой был роман 3 года, с Аленкой — больше», — поделился Дмитрий с каналом «Украина».

Ирина Билык в интервью «ФАКТАМ» озвучила свою версию развития отношений.

Ранее Дмитрию Дикусару приписывали роман с актрисой «Дизель Шоу» Викторией Булитко. Но хореограф уверяет, что их связывает только дружба. А его сердце готово к новой любви.

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