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Снежная буря оставила без электроэнергии почти 200 населенных пунктов под Одессой: впечатляющие фото
Зима у нас, как известно, наступает неожиданно. Особенно в нынешнем году, когда все (и не только у нас) адаптировались к теплой, бесснежной погоде. Можно сказать, полностью расслабились, и вдруг… В ночь на четверг, 6 февраля, в Одессе выпало 18,9 мм осадков в виде мокрого снега, в результате ураганного ветра оказались поваленными 48 деревьев, зафиксированы многочисленные обрывы контактных линий. (Ранее сообщалось, что мокрый снег и сильный ветер оставили без света 600 населенных пунктов по всей Украине.)
Как сообщили в одесской мэрии, в частности, упавшее дерево повредило припаркованные автомобили на проспекте Небесной Сотни, на улице Балтская дорога дерево упало на газовую трубу.
«40 деревьев уже убраны специалистами КП „Горзелентрест“ и жилкоммунсервисов», — добавили в мэрии.
Как отмечается, общественный транспорт пока функционирует, по дорогам можно ездить. Департамент городского хозяйства призывает горожан по возможности оставаться дома, не оставлять свои машины на рельсах и обочинах.
По прогнозам синоптиков, погодные условия остаются сложными.
Очень непростая ситуация в Одесской области, в особенности — на юге. Как уточнили в Одесской обладминистрации, по состоянию на 08:00 без электричества в регионе остались 184 населенных пункта. Обстановка на дорогах сложная. Из-за гололеда закрыто движение автотранспорта на трассе государственного значения Одесса — Рени.
В связи со сложными метеоусловиями ограничена операционная деятельность во всех морских портах Украины. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в Администрации морских портов Украины (АМПУ). В частности, в Белгород-Днестровском, Бердянском, Измаильском, Южном, Ренийском, Скадовском, Усть-Дунайском, Черноморском морских портах и специализированном морском порту «Ольвия» ограничены грузовые операции. В Мариупольском, Николаевском, Одесском и Херсонском морских портах ограничены грузовые операции с зерновыми.
Согласно оперативной сводке АМПУ, устье «Быстрое», Бугско-Днепровско-лиманский канал и Херсонский морской канал закрыты из-за ветра и снега.
Кроме того, стало известно, что в Одесском регионе из-за непогоды осложнено пересечение украинско-молдавской границы. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в Измаильском пограничном отряде, сказав, что в результате сложных погодных условий осложнилась работа ряда пунктов пропуска для автомобильного сообщения. В частности, в Болградском районе невозможно проехать по дороге, ведущей к пунктам пропуска «Новые Трояны» и «Железнодорожное». В пункте пропуска «Табаки» приостановлен пропуск в связи с аварией на ЛЭП — автотранспорт перенаправляется через пункт «Виноградовка». По той же причине — из-за аварии на ЛЭП — невозможно осуществлять пропускные операции в международном пункте «Рени» (юг Одесчины). Автотранспорт перенаправляется через межгосударственный пункт пропуска «Долинское».
«Дорога между украинским пунктом пропуска „Виноградовка“ и молдавским „Вулканешты“ имеет значительный снежный покров. Пограничники уже оказали помощь водителям трех легковых автомобилей, застрявших в сугробах», — сообщили в погранотряде.
Руководство отдела пограничной службы «Болград» обратилось в органы местной власти с просьбой о расчистке дорог международного значения. Пограничники просят граждан до нормализации погодных условий воздержаться от поездок в Молдову.
Между тем, согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Украине будет господствовать настоящая зима — с морозами, снегом и сильным ветром.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) открыло для помощи водителям в непогоду горячую линию, на которую можно обращаться в случае аварийной ситуации.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.