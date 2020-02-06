Цифровые паспорта: Зеленский назвал сроки запуска нового сервиса

Украина

В Украине, где начата диджитализация различных процессов, к концу зимы появятся цифровые паспорта. Об этом президент Зеленский заявил на презентации приложения «Дія», напомнив, что это была его мечта, которую он неоднократно озвучивал во время президентской кампании.

«Мобильное приложение „Дія“ отныне доступно в Apple Store и Google Play. Теперь 9 млн украинцем могут пользоваться электронным удостоверением водителя и техпаспортом. Другие страны идут к этому годами, а мы смогли за пол года. И насколько мне известно, Украина стала третьей страной Европы, у которой есть что-то похожее», — цитирует президента издание «Буквы».

По словам Зеленского, на создание этого приложения не было потрачено ни копейки денег из госбюджета.

Президент отметил, что при помощи смартфона украинцы смогут пользоваться железной дорогой, удостоверять личность в больницах, банках, различных учреждениях.

Напомним, в Украине уже внедрили электронное водительское удостоверение, а также запустили сервис замены его после потери или кражи в режиме онлайн.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter