Украина

«Просчитали» войну на Донбассе за два года до начала: у Лукашенко сделали неожиданное заявление

Генштаб вооруженных сил Беларуси еще в 2012 году спрогнозировал, что в Украине будет война. Об этом сообщает «ГОРДОН».

Заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил — начальник главного оперативного управления Павел Муравейко, рассказывая о разработке плане обороны Беларуси и концепции строительства и развития вооруженных сил страны до 2030 года, заявил: «Те события, которые произошли в соседней Украине, мы спрогнозировали и оценили за два года до их начала. Оценив, откуда может исходить угроза, мы пытаемся минимизировать ее на ранней стадии. А это разведка, радиоэлектронная борьба, информационное противоборство, маскировка и другие элементы. Мы, словно в шахматной партии, просчитали и смоделировали самые актуальные, сложные, быть может, даже невероятные ситуации, которые могут возникнуть, и определили способы и формы защиты страны».

Ранее сообщалось, что захват Беларуси Россией становится все более вероятным.

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