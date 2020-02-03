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Украина

Общество ведут к расколу: генерал раскрыл тактику Путина в Украине

12:01 3 февраля 2020 826
Путин
Инф. «ФАКТОВ»

На данном этапе задачей Кремля является дестабилизация ситуации в Украине, в том числе, путем расслоения общества.

Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал-майор Сергей Кривонос.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Украина к возможной активизации боевых действий на Донбассе весной-летом этого года и к тому, что Россия, сосредоточившая на границе огромное количество войск, хочет установить контроль над нашей страной и соседней Беларусью, генерал сказал: «Вопрос не только в нашей готовности, но и в готовности россиян»

По его мнению, на данном этапе основной задачей России является дестабилизация ситуации внутри Украины. Причем, разными способами. «В том числе, дискредитируя и правительство, и парламент, и непосредственно президента, мол, они не могут навести порядок в стране и удержать его на должном уровне», — отметил он и добавил: «Цель Кремля — чтобы, дискутируя по определенным вопросам, украинцы если не ненавидели друг друга, то хотя бы отчаянно спорили. Чем больше расслоено общество, тем сложнее им управлять».

Полный текст эксклюзивного интервью с Сергеем Кривоносом читайте на сайте «ФАКТОВ»

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