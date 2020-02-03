- 13:10 Иран закроет от Украины расследование по сбитому "Боингу"
- 12:49 Коронавирус все ближе: в Борисполе проверяют двух пассажиров из Китая
- 12:42 В белом бронированном лимузине: дочь легендарного наркобарона Эль Чапо вышла замуж
- 12:34 Футболист ударил ногой в голову лежащего фаната
- 12:25 В Измаиле детсады массово закрывают на карантин
- 12:24 Льготные кредиты на развитие бизнеса: кто и где сможет получить деньги
- 12:21 Следите за словами: Разумков предупредил нардепов после скандала вокруг Брагара
- 12:21 Зеленский в Киеве встретился с Эрдоганом: полное видео
- 12:01 Общество ведут к расколу: генерал раскрыл тактику Путина в Украине
- 11:57 Пытался вытащить кошелек: в киевской маршрутке поймали вора-карманника
- 11:54 "Дочь захватили в заложники": Любовь Успенская выступила с резким заявлением
- 11:46 Резко похолодает: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни
Общество ведут к расколу: генерал раскрыл тактику Путина в Украине
На данном этапе задачей Кремля является дестабилизация ситуации в Украине, в том числе, путем расслоения общества.
Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал-майор Сергей Кривонос.
Отвечая на вопрос о том, готова ли Украина к возможной активизации боевых действий на Донбассе весной-летом этого года и к тому, что Россия, сосредоточившая на границе огромное количество войск, хочет установить контроль над нашей страной и соседней Беларусью, генерал сказал: «Вопрос не только в нашей готовности, но и в готовности россиян»
По его мнению, на данном этапе основной задачей России является дестабилизация ситуации внутри Украины. Причем, разными способами. «В том числе, дискредитируя и правительство, и парламент, и непосредственно президента, мол, они не могут навести порядок в стране и удержать его на должном уровне», — отметил он и добавил: «Цель Кремля — чтобы, дискутируя по определенным вопросам, украинцы если не ненавидели друг друга, то хотя бы отчаянно спорили. Чем больше расслоено общество, тем сложнее им управлять».
Полный текст эксклюзивного интервью с Сергеем Кривоносом читайте на сайте «ФАКТОВ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!