- 14:16 Избиение школьницы в Киеве: в полиции раскрыли новые детали
- 14:02 Ксения Собчак влипла в громкий скандал из-за фашизма
- 14:00 Вице-премьер Федоров серьезно заболел
- 13:59 «Хочу замуж»: незаконно посещавшая Крым россиянка устроила шоу в «Жулянах»
- 13:37 Усик устроил публичную перепалку с ветераном АТО, обозвав того ослом
- 13:34 Убивал украинцев, а теперь просит милостыню в Москве: показательная история боевика «ДНР»
- 13:30 «Просчитали» войну на Донбассе за два года до начала: у Лукашенко сделали неожиданное заявление
- 13:28 В страшной аварии на Черниговщине погибла школьница: детали трагедии
- 13:20 Семилетняя девочка «превращается в камень» из-за редкого заболевания
- 13:11 В Раде устроили потасовку из-за рынка земли: онлайн-трансляция заседания 6 февраля
- 13:09 Кому работать, а кому отдыхать: гороскоп на 7 февраля для всех знаков зодиака
- 13:03 «Возьмите меня в плен»: Вика из «НеАнгелов» засыпала сеть соблазнительными фото в купальнике
Избиение школьницы в Киеве: в полиции раскрыли новые детали
В Киеве продолжается расследование скандального случая школьного буллинга, произошедшего в Святошинском районе.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, сотрудники ювенальной превенции установили, что после школы девятиклассница возвращалась домой и по пути встретила двух знакомых девушек. При общении между ними возник словесный конфликт, который затем перерос в драку. В результате девятиклассница получила телесные повреждения.
Правоохранители обнаружили в интернете видео схватки, сейчас они устанавливают, кто производил съемку и выкладывал этот материал в сеть.
Начато уголовное производство. Виновным грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, другие вараны наказания — общественные работы до 200 часов либо исправительные работы на срок до одного года.
Ранее сообщалось, что в Офисе генпрокурора озвучили статистику самоубийств среди несовершеннолетних.
Фото: скрин с видео ТСН
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!