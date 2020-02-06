Избиение школьницы в Киеве: в полиции раскрыли новые детали

Происшествия

В Киеве продолжается расследование скандального случая школьного буллинга, произошедшего в Святошинском районе.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, сотрудники ювенальной превенции установили, что после школы девятиклассница возвращалась домой и по пути встретила двух знакомых девушек. При общении между ними возник словесный конфликт, который затем перерос в драку. В результате девятиклассница получила телесные повреждения.

Правоохранители обнаружили в интернете видео схватки, сейчас они устанавливают, кто производил съемку и выкладывал этот материал в сеть.

Начато уголовное производство. Виновным грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, другие вараны наказания — общественные работы до 200 часов либо исправительные работы на срок до одного года.

Ранее сообщалось, что в Офисе генпрокурора озвучили статистику самоубийств среди несовершеннолетних.

Фото: скрин с видео ТСН

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