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Общество и люди

Подростки зверски избили девочку на камеру: теперь школьница боится ходить в школу (видео)

9:29 5 февраля 2020 60
Избиение
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве зафиксирован очередной скандальный случай школьного буллинга. Напомним, о своей травле в детстве призналась даже победительница десятого сезона шоу «Х-фактор» Элина Иващенко из Броваров.

На столичном жилмассиве Борщаговка старшие девочки сильно избили девятиклассницу Настю из Киева и сняли это на видео.

Девочка оказалась новенькой в школе — якобы именно это и спровоцировало агрессию подростков.

Ролик получил большой резонанс и теперь жертва насилия еще сильнее боится идти в школу, говорится в сюжете ТСН.

В школе о видео уже знают, но комментировать не торопятся, заверяя лишь, что «примут меры». Однако те, кто узнали участников драки, сомневаются в том, что решить конфликт можно будет лишь наказанием — так, одна из нападавших на Настю девочек Неля растет без матери. Ее опекуншей является старшая сестра, которая в беседе с журналистами призналась в своем бессилии справиться с непослушным подростком.

В полиции, в свою очередь, заявили о намерении учесть все обстоятельства в рамках открытого уголовного производства.


Напомним, в 2019 году в Украине зарегистрировали 111 самоубийств или попыток самоубийств среди несовершеннолетних.

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