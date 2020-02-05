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Подростки зверски избили девочку на камеру: теперь школьница боится ходить в школу (видео)
В Киеве зафиксирован очередной скандальный случай школьного буллинга. Напомним, о своей травле в детстве призналась даже победительница десятого сезона шоу «Х-фактор» Элина Иващенко из Броваров.
На столичном жилмассиве Борщаговка старшие девочки сильно избили девятиклассницу Настю из Киева и сняли это на видео.
Девочка оказалась новенькой в школе — якобы именно это и спровоцировало агрессию подростков.
Ролик получил большой резонанс и теперь жертва насилия еще сильнее боится идти в школу, говорится в сюжете ТСН.
В школе о видео уже знают, но комментировать не торопятся, заверяя лишь, что «примут меры». Однако те, кто узнали участников драки, сомневаются в том, что решить конфликт можно будет лишь наказанием — так, одна из нападавших на Настю девочек Неля растет без матери. Ее опекуншей является старшая сестра, которая в беседе с журналистами призналась в своем бессилии справиться с непослушным подростком.
В полиции, в свою очередь, заявили о намерении учесть все обстоятельства в рамках открытого уголовного производства.
Напомним, в 2019 году в Украине зарегистрировали 111 самоубийств или попыток самоубийств среди несовершеннолетних.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.