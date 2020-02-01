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Общество и люди

Детские самоубийства: у Рябошапки озвучили страшную статистику

16:36 1 февраля 2020 60
Самоубийство
Инф. «ФАКТОВ»

В 2019 году в Украине зарегистрировали 111 самоубийств или попыток самоубийств среди несовершеннолетних. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

«В прошлом году в Украине зарегистрировано почти 111 самоубийств или попыток самоубийств несовершеннолетних, в которых каждый седьмой не достиг даже 10-летнего возраста. Более 90% этих уголовных производств закрыты. Я уже не говорю о примерах буллинга, киберпреступности, порнографии, о детях на оккупированных территориях и в „серой“ зоне. Все это показывает нам, что защита детей не была на повестке дня. Мы будем это принципиально и кардинально менять», — рассказал он, сообщает Радио Свобода.

Отметим, что по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в Украине до 7000 человек совершают самоубийство.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Киеве патрульные полицейские предотвратили самоубийство отчаявшегося человека. Тогда ситуация была критической — сначала женщина плакала и на контакт с патрульными не шла. На нее не действовало даже упоминание о детях, ожидающих ее дома. Но потом правоохранителям удалось уговорить женщину не совершать суицид.

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