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Деревья вырваны с корнем, закрыт аэропорт: в Херсоне разбушевалась непогода (фото)
Непогода, «отметившаяся» в Одесской области обесточиванием почти 200 населенных пунктов, «погуляла» и по Херсонщине, где по состоянию на утро четверга, 6 февраля, от электрики были отключены 134 населенных пунктов, из них 25 — частично.
Так, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что из-за сложных погодных условий закрыт международный аэропорт «Херсон». В областном главке уточняют, что в Херсоне спасатели убрали десяток поваленных деревьев, а из снежных заносов вытащили 19 транспортных средств, в том числе, и два рейсовых автобуса.
«В Новотроицком районе в селе Чкалово совместно с работниками облэнерго была убрана электроопора, упавшая на проезжую часть дороги», — добавили в Херсонском главке службы по чрезвычайным ситуациям.
Тем временем портал «Херсон.нет» публикует фото поваленных в городе деревьев. Одно из них — гигантский тополь, который 45 лет рос во дворах по улице 295 Стрелковой дивизии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) открыло для помощи водителям в непогоду круглосуточную «горячую линию». Попавшим в сложную ситуацию советуют звонить по телефону (044) 287−11−40 работает круглосуточно.
Фото с сайта https://kherson.net.ua
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