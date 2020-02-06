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В Киеве из-за гриппа закрыли больше 200 школ: назван район, лидирующий по количеству заболевших
Многие киевляне сейчас болеют гриппом или ОРВИ. Среди школьников высокий процент заболеваемости. И чтобы притормозить этот процесс, ежедневно новые школы отправляют на карантин. Хронология такая: если 29 января закрыли всего восемь школ, то уже на 31 января их было два десятка. По данным столичного департамента образования и науки, на 6 февраля из 430 коммунальных школ приостановлены занятия в 256. Полностью закрыли 212 заведения и в 44 отправили на вынужденные каникулы отдельные классы.
Напомним, что на прошлой неделе школьников, подхвативших грипп и ОРВИ, оказалось на 46 процентов больше, чем неделей раньше. В ситуации, когда отсутствует 20 процентов учеников, руководство школы (по согласованию с родителями) либо полностью закрывает заведение, либо лишь частично.
В четверг в столичных школах вынужденные каникулы начались у 171 504 детей в 6 235 классах. Чтобы не отставать по учебной программе, педагоги продолжают дистанционно заниматься с подопечными.
Наивысший процент отсутствующих сегодня в школах Оболонского (94% отсутствующих) и Подольского (80%) районов. Средний показатель по городу — 60 процентов.
Тем временем, как стало известно из сообщения на сайте Минздрава, в Украину уже поступили тест-системы для выявления нового коронавируса. Разработали тесты в Германии, и у них максимально возможный профиль обнаружения и достоверного определения этого вируса. Планируется поступление дополнительных реагентов от ВООЗ и закупка за госбюджетные средства.
В Минздраве будут делать диагностику исключительно в случаях, которые соответствуют и эпидемиологическому, и клиническому определению болезни (по рекомендациям ВООЗ).
Тем временем ситуация с распространением острого респираторного заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, остается напряженной. По состоянию на 6 февраля, по данным ВООЗ, заражено вирусом 24 554 человека (в том числе в Китае 24 363). По данным Китая, подтверждено 28 018 случаев заболевания. Есть заболевшие в 23 странах мира, и общее число зараженных достигает 28 262. Жертвами нового вида вируса стали уже 565 человек.
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Ранее «ФАКТЫ» писали о прогнозах по поводу того, доберется ли коронавирус до Украины. О рисках сообщил генеральный директор ЦОЗ Минздрава Украины Игорь Кузин.
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