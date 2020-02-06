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На легендарный киевский завод «Арсенал» нагрянули с обыском: что происходит
В четверг, 6 февраля, в Государственном космического агентстве Украины и на государственном предприятии «завод «Арсенал» проходят обыски. За день до этого обыски прошли на телеканале «1+1».
На официальном сайте Государственного космического агентства Украины разместили информацию об обысках, проводящихся на территории двух организаций.
«Основание: расследование по растрате имущества государственным предприятием завод „Арсенал“, начатое в 2019 году», — говорится в сообщении.
Отмечается, что космическое агентство сотрудничает со следствием и предоставляет ему всю необходимую информацию.
При этом всего за день до обысков коллективу Государственном космического агентства представили нового главу — Владимира Усова.
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