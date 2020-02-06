Происшествия

На легендарный киевский завод «Арсенал» нагрянули с обыском: что происходит

В четверг, 6 февраля, в Государственном космического агентстве Украины и на государственном предприятии «завод «Арсенал» проходят обыски. За день до этого обыски прошли на телеканале «1+1».

На официальном сайте Государственного космического агентства Украины разместили информацию об обысках, проводящихся на территории двух организаций.

«Основание: расследование по растрате имущества государственным предприятием завод „Арсенал“, начатое в 2019 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что космическое агентство сотрудничает со следствием и предоставляет ему всю необходимую информацию.

При этом всего за день до обысков коллективу Государственном космического агентства представили нового главу — Владимира Усова.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что по подозрению в даче взятки задержали Главу налоговой службы Одесской области.



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