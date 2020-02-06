24.44 / 24.69 26.80 / 27.24
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На легендарный киевский завод «Арсенал» нагрянули с обыском: что происходит

16:09 6 февраля 2020 231
Завод «Арсенал»
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 6 февраля, в Государственном космического агентстве Украины и на государственном предприятии «завод «Арсенал» проходят обыски. За день до этого обыски прошли на телеканале «1+1».

На официальном сайте Государственного космического агентства Украины разместили информацию об обысках, проводящихся на территории двух организаций.
«Основание: расследование по растрате имущества государственным предприятием завод „Арсенал“, начатое в 2019 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что космическое агентство сотрудничает со следствием и предоставляет ему всю необходимую информацию.

При этом всего за день до обысков коллективу Государственном космического агентства представили нового главу — Владимира Усова.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что по подозрению в даче взятки задержали Главу налоговой службы Одесской области.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сивохо

“Опомнитесь, слуги”: Сивохо взорвал сети заявлением о пенсиях жителям ОРДЛО

Иван Будько

Будько уже не тот: создатели "Сватов-7" срочно переписывают сценарий сериала

Меган Маркл

Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон вступили в соперничество из-за Меган Маркл (фото)

Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым

Тренер Чернышева рассказала, как он борется за жизнь больной Заворотнюк

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер