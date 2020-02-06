Пушилин может сбежать в Киев, а «ДНР» — «ЛНР» Путин хочет оставить без денег

Украина

Похоже, над главарем так называемой «ДНР» Денисом Пушилиным сгущаются тучи. Не случайно же российская Википедия, вроде как по ошибке, досрочно отправила Пушилина в отставку. Пока он остается на должности, но есть сведения, что он в последнее время очень озабочен собственной безопасностью и боится повторить судьбу предшественника — Александра Захарченко, взорванного в Донецке 31 августа 2018 года. Поговаривают, что Пушилин даже подумывает о том, что ему безопаснее сдаться Киеву, нежели быть отозванным в Москву. Какая судьба может ожидать Дениса Пушилина в ближайшее время? Почему Путин в срочном порядке заменил куратора по Донбассу Владислава Суркова? Об этом и многом другом «ФАКТАМ» рассказал военный обозреватель Юрий Карин.

«Пушилин — пешка, которая в принципе не может стать ферзем»

— Юрий, как вы думаете, информация в Википедии об отставке главаря «ДНР» Дениса Пушилина — это действительно техническая ошибка или там что-то знают?

— Слухи об отставке Пушилина ходят уже довольно давно и, надо сказать, небезосновательно. На то есть несколько причин. Во-первых, он пешка. Причем такая, которая просто в принципе не может стать ферзем. Таких Пушилиных у российских кураторов, как говорится, семь на рубль. Кремлевские пропагандисты научились делать из фриков с сомнительным, а порой и криминальным прошлым «русскую мечту». Яркими доказательствами тому являются «Гиви», «Моторола», да и бывший МММ-щик Пушилин. Он понимает, что в России такими пешками жертвуют без раздумий.

Во-вторых, в Кремле продолжается затяжная война между ФСБ и ГРУ за влияние на ОРДЛО. На этом этапе победу одержали «лубянские», которые поставили в Луганске «своего человека» Леонида Пасечника и впервые смогли развернуть ситуацию в свою пользу. Все, что сейчас произойдет в Донецке с возможной сменой власти, направлено на то, чтобы «дожать ситуацию», и не более того.

— Откуда такая уверенность?

— Отставка тесно связанного с ГРУшниками Владислава Суркова в контексте ОРДЛО — это полное поражение ГРУ Генштаба РФ в борьбе за контроль над данными квазиобразованиями, ведь остальные персонажи, которые могут «влиять на процессы» в них — Дмитрий Козак и Михаил Бабич, а также в какой-то степени украинский кум Путина Виктор Медведчук, зиц-олигарх Курченко и иже с ними, — так или иначе связаны с одной и той же конкурирующей конторой — ФСБшной башней Кремля. У них останутся некоторые возможности, например, в военной сфере, но, согласитесь, это все уже не то, ведь тотальный контроль над ОРДЛО переходит к связке Козак — Бабич — ФСБшный генерал Сергей Беседа.

— В связи с возможной отставкой Пушилина, стоит ли чего-то бояться его коллеге — главарю «ЛНР» Леониду Пасечнику?

— Пасечнику сейчас мало что угрожает. Он «свой». А вот Пушилин, с точки зрения ФСБ, хоть и «безвредно никакой», но «чужой», и к тому же слишком много знает. Одна только возможная причастность к воровству гуманитарки под крылом Суркова, чего стоит.

Дело в том, что с лета прошлого года в Донецке ФСБ стахановскими темпами расследовала хищения гуманитарной помощи, поступавшей из РФ, с целью «добраться» до того, кто ее получал и «осваивал». Параллельно первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич в Москве изучал все программы финансирования российского влияния в СНГ за последние 10 лет для определения бенефициаров масштабного разворовывания средств.

Все это на Донбассе, безусловно, знают, особенно после того как в «ДНР» произошел ряд загадочных исчезновений, а некоторые «ответственные товарищи» в Донецке получили путевки «на подвал». Вполне естественно, что у «сурковской» команды и среди «его людей» на оккупированных территориях Донбасса с лета прошлого года паника. Ведь они и без расследований все понимают.

Именно в таком контексте и следует рассматривать дальнейшую судьбу Дениса Пушилина — скорее всего, в лубянских кабинетах он будет петь арию «Сурков», как лучший оперный певец. Но, чисто теоретически, может избежать участи своего предшественника Александра Захарченко. При некотором раскладе еще и на своей должности останется, если, конечно, будет хорошо «петь». Но тогда не исключена и такая ситуация: прошлые кураторы могут и чаю с «Новичком» налить. В любом случае для бывшего МММщика и нынешнего главаря «ДНР» Пушилина наступило тяжелое и рискованное время. Местные даже говорят, что его заподозрили в подготовке к побегу в Киев. По программе «Вернись домой». А это гораздо безопаснее, чем в Москву, Ростов или Сухуми…

«Политика Кремля неизменна: Украины как государства существовать не должно»

— А что произошло с бывшим путинским куратором на Донбассе Владиславом Сурковым? Почему его отправили в отставку? Не справился?

Владислав Сурков

— Отставку Суркову прочили гораздо раньше. Думаю, что последним шансом остаться на должности для него была парижская встреча в нормандском формате. А она, с точки зрения Путина, оказалась безнадежно проваленной. Первый же «тревожный звонок» для Владислава Юрьевича прозвучал еще летом 2019 года, когда на «украинском направлении» была окончательно образована связка, в которой группа Козак — Бабич — Беседа стали кураторами, а Медведчук — курируемым.

Суть, думаю, объяснять незачем. Просто Путин именно в это время, да и то далеко не в полном объеме, осознал степень провала Кремля на «украинском направлении» и, в частности, на президентских и парламентских выборах в Украине. И это «замораживает» крайне невыгодную для него ситуацию еще как минимум на пять лет.

Окружение отставного полковника ФСБ, безусловно, более осведомлено в происходящем и понимает, что, сколько ни докладывай «первому» об «очередных победах» в Украине, дело не движется. Вполне возможно, «царя-батюшку» убедили, что именно Сурков и ГРУшники виноваты во всем. Это фактически пустая трата средств, выделяемых на «русский мир», миллиарды долларов. Естественно, логично их повесить на Суркова, который до недавнего момента считался эксклюзивным «смотрящим» по Украине.

Таким образом, судя по происходящим событиям, в отношении Суркова возможно принято решение реализации сценария «Hard». И его встреча с собственными капиталами на Западе вряд ли состоится, и даже не потому, что он из-за санкций «невыездной». Не заслужил.

— На Украине уход Суркова как-то скажется?

— Для нас в реальности мало, что изменится, ведь суть подхода Кремля, независимо от того, кто в данный момент занимается «украинским вопросом», неизменна: Украины существовать не должно. Потому и интенсивность гибридных атак будет зависеть от сговорчивости украинской стороны пойти на кремлевские условия.

«Работа» Кремля в Украине продолжится по всем направлениям. От стратегии хаотизации, провоцирующей массовое гражданское противостояние, которое может стать поводом для ввода российских «миротворцев», и до навязывания плана «федерализации» с последующим «парадом суверенитетов». И в этом контексте по большому счету все равно, кого именно Путин назначил «смотрящим».

«В скором времени ОРДЛО могут перевести на самофинансирование»

— Новым куратором по Донбассу Путин назначил Дмитрия Козака. Что можете сказать по этому поводу? Чем он так ценен хозяину Кремля, если специально для него в Кремле даже создали новую должность — третий заместитель руководителя администрации президента России?

Дмитрий Козак

— Козак, кстати, уроженец Кировоградщины. Его отлично характеризует отсутствие явных провалов в работе на любой занимаемой должности. Он «карьерный» с плавным движением «вверх», что сильно отличает его от «игрока» Суркова, у которого взлеты чередовались с падениями.

У Козака достаточный опыт переговоров по «непризнанным республикам». Например, стоит вспомнить нереализованный, но резонансный «Меморандум Козака» по урегулированию конфликта в Приднестровье. Наверное, поэтому многие сходятся во мнении, что Дмитрий Козак обладает наиболее эффективным инструментарием для решения стратегической задачи Кремля — впихивания ОРДЛО в Украину на условиях Москвы.

Каких изменений можно ожидать с приходом Козака? На глобальном уровне — никаких. Путин не откажется от поглощения Украины. Возвращать на наших условиях Донбасс, а тем более Крым, для «новоявленного царя» сейчас смерти подобно. Поэтому переговорный процесс как был в тупике, так и останется. Будут манипуляции Минскими соглашениями, обменом пленными и прочими важными для нашей страны, но не имеющими особого значения для Путина вопросами, в которых он практически ничего не теряет. Россия вторглась на Донбасс не для чьей-то защиты, а чтобы создать «болевую точку» в Украине. И «давить» на нее для реализации собственных целей.

Вместе с тем прямо сейчас «мяч на половине поля» России. Ей в отношениях с Украиной на политическом уровне крайне важна «тишина», и это одна из важнейших причин, почему Путин вообще приехал в Париж. Дело в том, что санкции не отменены, бой за «Северный поток-2» проигран. Именно поэтому назначение Козака следует рассматривать как продолжение кулуарной борьбы, но уже «по-тихому».

А вот кто от этого назначения пострадает больше всего, так это ОРДЛО. На содержание которого у России «денег нет». И Козак, скорее всего, будет реализовывать давно задуманную им модель перевода квазиобразований на самофинансирование. Так что — «вы держитесь». С другой стороны, чего же хотели те, кто призывал Путина «ввести войска»? Ни СССР, ни Россия «свои» территории никогда не кормили, в отличие от «чужих, но очень нужных» — таких, как, например, Куба или Ангола.

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