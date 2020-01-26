- 17:00 В Чечне запостили дерзкий коллаж с Кадыровым: счет арестованных пошел на десятки
- 16:48 Что-то знают: российская Википедия отправила Пушилина в отставку
- 16:46 Биатлон в Поклюке: украинцы провалили масс-старт на этапе Кубка мира
- 16:23 Зеленский срочно собрал руководство Минздрава из-за ситуации с китайским коронавирусом
- 16:21 27 января на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит педиатр Светлана Онысько
- 16:14 В Ужгороде сожгли авто экс-посла Украины в Швейцарии: момент поджога попал на видео
- 16:08 Члены спортклуба в Тернополе масштабно снабжали регион наркотиками
- 15:36 «Лишь бы не заплыть жиром»: Леся Никитюк показала, как борется с «ультраолинклюзивом» в Эмиратах
- 15:33 В Киеве возле церкви нашли повешенного мужчину
- 14:41 День ангела Нины: красивые поздравления и открытки
- 14:36 Нагулялась: в Одессе мать бросила в квартире двух детей, один из которых хотел выпрыгнуть с четвертого этажа
- 14:16 Стрельба в Гидропарке в Киеве: полиция обнародовала подробности кровавого инцидента
Что-то знают: российская Википедия отправила Пушилина в отставку
Жители так называемой «ДНР» сообщили в соцсетях, что в российской Википедии появились новые сведения о главаре квазиобразования Денисе Пушилине. В биографии бывшего МММ-щика теперь написано следующее: дата вступления в должность — 20 ноября 2018 года, а в следующей строчке, там где обычно пишут дату ухода с поста, — внимание! — 26 января 2020 года. Его преемником значится «мэр» оккупированной Горловки Иван Приходько.
Читайте также: Отставка Суркова: главарь боевиков «ДНР» Пушилин срочно прибыл в Москву, — СМИ
«Грядут перемены», — предположил один дончанин. Другой иронизирует: «Зачем вы так Дениску пугаете, он сейчас возьмет и со страху Ваньку грохнет». «Пусть грохнутся оба», — пожелал третий.
Почему на самом деле изменились данные об «этапах большого пути» этого персонажа, неизвестно. «Может, Википедия быстрее всех узнала об отставке», — считает один из пользователей соцсетей. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой», — с горечью резюмировали в местных пабликах.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 20 января в Донецке был застрелен россиянин Алексей Кривуля, «заместитель командира полка министерства внутренних дел ДНР».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!