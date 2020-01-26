Что-то знают: российская Википедия отправила Пушилина в отставку

Украина

Жители так называемой «ДНР» сообщили в соцсетях, что в российской Википедии появились новые сведения о главаре квазиобразования Денисе Пушилине. В биографии бывшего МММ-щика теперь написано следующее: дата вступления в должность — 20 ноября 2018 года, а в следующей строчке, там где обычно пишут дату ухода с поста, — внимание! — 26 января 2020 года. Его преемником значится «мэр» оккупированной Горловки Иван Приходько.

«Грядут перемены», — предположил один дончанин. Другой иронизирует: «Зачем вы так Дениску пугаете, он сейчас возьмет и со страху Ваньку грохнет». «Пусть грохнутся оба», — пожелал третий.

Почему на самом деле изменились данные об «этапах большого пути» этого персонажа, неизвестно. «Может, Википедия быстрее всех узнала об отставке», — считает один из пользователей соцсетей. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой», — с горечью резюмировали в местных пабликах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 20 января в Донецке был застрелен россиянин Алексей Кривуля, «заместитель командира полка министерства внутренних дел ДНР».

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