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Украина

Пушилин ищет прикрытие: главаря «ДНР» заподозрили в подготовке побега

13:17 27 января 2020 678
Денис Пушилин
Инф. «ФАКТОВ»

Информация о смене Владислава Суркова, который курировал в российской политике «украинское направление», сильно обеспокоила его ставленников на Донбассе. Об этом бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сказал в интервью изданию «Обозреватель».

«Особой тайны нет в том, что после смерти Захарченко в выборе кандидатуры для „ДНР“ боролись две башни Кремля, два центра влияния — Сурков и Козак. Победил Сурков, и креатурой Суркова был именно Пушилин. Так что Пушилин срочно ищет себе какие-то варианты отходов, прикрытий и прочего», — отмечает Георгий Тука.

Именно сменой куратора он объясняет и поездку срочный выезд Пушилина в Москву.

Как сообщалось ранее, в российской Википедии написали, что 26 января 2020 года Пушилин покинул пост «главы ДНР».

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