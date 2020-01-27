- 14:07 Тетя Ким Чен Ына впервые после казни мужа и слухов о своем отравлении вышла в свет с племянником
- 14:00 В Украине зафиксирован случай заражения коронавирусом
- 13:51 Кремль воспринимает как слабость: Цимбалюк рассказал, как Путин заставляет Зеленского капитулировать
- 13:50 В Одессе ветеран АТО и его невеста сыграли свадьбу в трамвае
- 13:49 "Безусловная любовь": Лобода показала подросшую младшую дочь
- 13:46 Советник премьера Юрий Голик показал, какими станут новые украинские школы
- 13:42 Королевский фотограф: Кейт Миддлтон стала автором снимков людей, переживших Холокост
- 13:39 Вдову Андрея Миронова госпитализировали в Москве
- 13:33 Зеленский вывел Витренко из Набсовета "Укроборонпрома"
- 13:17 Доллар дорожает: как «китайский» коронавирус отразится на курсах валют в Украине
- 13:17 Пушилин ищет прикрытие: главаря «ДНР» заподозрили в подготовке побега
- 13:14 Трудности с работой и важные знакомства: гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака
Пушилин ищет прикрытие: главаря «ДНР» заподозрили в подготовке побега
Информация о смене Владислава Суркова, который курировал в российской политике «украинское направление», сильно обеспокоила его ставленников на Донбассе. Об этом бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сказал в интервью изданию «Обозреватель».
«Особой тайны нет в том, что после смерти Захарченко в выборе кандидатуры для „ДНР“ боролись две башни Кремля, два центра влияния — Сурков и Козак. Победил Сурков, и креатурой Суркова был именно Пушилин. Так что Пушилин срочно ищет себе какие-то варианты отходов, прикрытий и прочего», — отмечает Георгий Тука.
Именно сменой куратора он объясняет и поездку срочный выезд Пушилина в Москву.
Как сообщалось ранее, в российской Википедии написали, что 26 января 2020 года Пушилин покинул пост «главы ДНР».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...