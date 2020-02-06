«Сникеры папы» и толстая подошва: названы самые модные кроссовки сезона (фото)

Стиль жизни

Мировые Недели моды показали, что бум на удобную, спортивную обувь сейчас в самом разгаре. В весенних коллекциях известных брендов большое количество кроссовок, которые уже давно стали героями подиумов и стритстайла. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный украинский фэшн-эксперт и режиссер телепрограмм о моде Светлана Лищинская рассказала, какую пару кроссовок стоит купить к весеннему сезону, чтобы быть в тренде.

— Вопреки мнению некоторых стилистов о том, что время спортивной обуви в повседневной жизни прошло, кроссовки вновь названы в главных трендах весны, — говорит Светлана. — Странно было бы рассчитывать, что модницы предпочтут удобной обуви лодочки на шпильке. Хотя, конечно, никто не отменяет и такой вариант, но он едва ли подойдет для повседневной носки.

— Значит, смело можно доставать кроссовки, которые носились осенью?

— Более того! Если у вас каким-то чудом сохранилась пара спортивной обуви, скажем, сезона 2010 года, то можете носить и ее. Многие дизайнеры предлагают, так называемые «сникеры папы» — новую версию кроссовок из отцовского гардероба (на фото в заголовке). Мода становится все более универсальной, подстраиваясь, скорее, под ваш комфорт, чем под скоротечные тенденции. Более того, кроссовки старых моделей сейчас как никогда в тренде, поскольку во всем мире идет борьба с переизбытком вещей. Известно, что недавно во Франции производителям дизайнерской одежды запретили выбрасывать старые коллекции — их надо перерабатывать и вновь пускать в продажу.

— И все же, какие модели кроссовок будут в моде весной?

— В тренде остаются завоевавшие популярность сникеры — кроссовки на толстой монолитной подошве с достаточно массивным верхом. Они могут быть однотонными и с разноцветными вставками. Кроссовки — тот предмет вашего гардероба, с помощью которого вы можете ярко подчеркнуть свою индивидуальность. Давайте сразу заметим, что речь идет о кроссовках, которые используются для повседневной носки. Потому что их спортивные «собратья» имеют четкую тарификацию для отдельных видов физических активностей. Кроссовки вышли на подиумы около десяти лет назад и с тех пор регулярно появляются в коллекциях известных Домов моделей. Модели Дома Шанель и Луи Виттон дефилируют в вечерних платьях и спортивной обуви. Есть мнение, что таким образом дизайнеры хотят привлечь внимание общественности к занятиям физической культурой. Я же думаю, все намного проще.

— Как именно?

— Кроссовки настолько удобная и универсальная обувь, что расстаться с ней девушке так же трудно, как со своей первой парой лодочек. Вы всегда найдете повод, чтобы вновь их надеть. К кроссовкам, в отличие от туфель, не нужно специально подбирать наряд, образ — они идут абсолютно под все!

— Даже грубые, спортивные?!

— Это будет смотреться экстра-модно! Сейчас актуально сочетание несочетаемого, протест во всем, выражение собственного «я». Вы можете надеть грубые кроссовки и свое любимое платье в цветочек или брючный костюм. В моде кроссовки в сочетании с классическим пальто и юбкой с запахом. В общем, любой ансамбль с кроссовками будет смотреться ярко.

— Какого цвета кроссовки в моде в новом сезоне?

— По-прежнему на пике остаются белые кроссовки. Вообще монохромные цвета сейчас правят бал во всем — начиная от шляп, пальто, костюмов и заканчивая обувью. Покупайте кроссовки модного синего, теплого красного и желтого цветов. Не стоит приобретать пару со стразами, блестящими вставками или вышивкой — чем только не украшают кроссовки! Будьте сдержанны, пусть ваша пара отличается лишь фасоном — скажем, толстой подошвой, закругленным носком или вставками из ткани.

— Значит, подошва должна быть обязательно толстой?

— Но не гипертрофированно утолщенной. Танкетка на кроссовках — это уже не модно. В тренде — изогнутая цельная подошва, которая пружинит при каждом шаге. Она может быть разных цветов, но обязательно заметной. Что касается материала, из которого сделаны кроссовки, то не имеет значения — кожа это, заменитель или парусина. Все зависит лишь от вашего желания. А вот спортивную обувь на тонкой подошве лучше оставьте для занятий физкультурой.

— Какие новые тенденции появились в моде на кроссовки?

— Как и в одежде, сейчас в моде унисекс — вещи, которые в равной степени могут носить как мужчины, так и женщины. Это касается в том числе и спортивной обуви. Здесь разве что могут возникнуть проблемы с размером. Но, если у вас не крошечная ножка, то, пожалуйста, идите в отдел мужских кроссовок. Главное — это удобство.

Я второй сезон ношу мужские кроссовки одной из спортивных марок, и они устраивают меня абсолютно во всем! Более того, из-за того, что они рассчитаны на более широкую, мужскую, ногу, не возникает никаких проблем с «притиркой» размера. Подбирая новую пару, надо помнить, что кроссовки должны быть точно по ноге — не больше и не меньше. Только в таком случае вы получите комфортную повседневную обувь.

— Многие предпочитают кроссовкам кеды. Они будут в тренде весной?

— Кеды уже давно перешли в разряд классики. Знаю, что есть люди, которые не расстаются со своими любимыми парами, занашивая их до дыр. Я бы советовала иметь одну пару белых кед, которые можно сочетать с любым нарядом. Но все же пальму первенства этой весной кедам у кроссовок не отобрать.

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