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На оккупированном Донбассе разбился междугородний автобус: есть жертвы, много травмированных
В четверг, 6 февраля, на оккупированной территории Донбасса, которая контролируется группировкой «ДНР», перевернулся автобус, следовавший из Горловки в Севастополь. Ранее вблизи линии разграничения перевернулся рейсовый автобус — авария произошла под Донецком.
OBOZREVATEL сообщает, что смертельное ДТП с перевернувшимся автобусом из Горловки произошло под Новоазовском. В результате аварии 2 человека погибли, 22 — получили травмы. По информации ресурсов, подконтрольных боевикам, в числе раненых — 3 детей. Также сообщается, что ДТП произошло около 16:30. Всего в автобусе было 29 человек. Погибли мужчина и, предположительно, беременная женщина.
Напоминаем, в оккупированном Донецке приключилось жуткое ДТП: пьяный боевик не справился с управлением легковушкой и протаранил автомобиль «Geely», в котором находилась целая семья. Повреждения также получила находившаяся рядом маршрутка.
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