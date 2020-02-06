В Одессе патрульные спасли годовалого ребенка, которого пыталась задушить родная мать

Происшествия

В четверг, 6 февраля, в Одессе патрульные полицейские получили вызов с просьбой срочной помощи. Звонившая женщина сообщила, что ее дочь находится в неадекватном состоянии и может нанести вред своему ребенку. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Ровно 21-летняя женщина убила свою маленькую дочь. А в Днепропетровской области суд приговорил 21-летнюю многодетную мать, лишившую жизни своего восьмимесячного ребенка, к четырем годам лишения свободы с трехлетней отсрочкой исполнения наказания.

Патрульные, находившиеся недалеко от названного адреса, сразу же развернули свое авто и направились на улицу Судостроительную, что в Приморском районе города. Как позже рассказали полицейские, когда они зашли в квартиру, то услышали крики женщины и увидели, что она пытается задушить маленького ребенка.

«Не теряя ни секунды, мы бросились спасать малышку. Хорошо, что успели», — рассказали патрульные полицейские.

Потом правоохранители вызвали карету скорой помощи и представителей службы по делам детей. Неадекватную женщину забрали медики и увезли в специализированную больницу. Жизни и здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает.

Напомним, Жуткая трагедия произошла в Ивано-Франковской области: 23-летняя мать убила и сожгла своего ребенка, так он мешал ей спать.

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