- 20:32 На оккупированной Донетчине из-за разгула стихии погибла женщина
- 20:16 Глава таможни угодил в секс-скандал, но "ничего страшного" не видит
- 20:10 Рада закрылась, не приняв ни одну из поправок к "земельному" закону
- 19:46 "История очень серьезная": Зеленский отреагировал на обыски у журналистов "1+1"
- 19:45 "Нет проблем": Пристайко прокомментировал слухи о его отставке
- 19:44 В Одессе патрульные спасли годовалого ребенка, которого пыталась задушить родная мать
- 19:39 На оккупированном Донбассе разбился междугородний автобус: есть жертвы, много травмированных
- 19:34 Китайский коронавирус может обрушить мировую экономику: пострадает ли Украина
- 19:30 Лягушка съела одну из самых ядовитых змей в мире
- 19:22 Зеленский готов уволить Богдана, но есть два "но": источник раскрыл детали
- 18:56 Свитолина и Ястремская вывели сборную Украины в следующий этап Кубка Федерации
- 18:51 Ивано-Франковск из-за гриппа объявил карантин в школах
На оккупированной Донетчине из-за разгула стихии погибла женщина
В четверг, 6 февраля, в оккупированной Макеевке на Донетчине на улице Папанина погибла женщина. На нее упала электроопора. «На улице ночью дерево упало на электропровода, они потянули за собой столб, и он рухнул. Женщина как раз проходила рядом. Пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте», — сообщают в Макеевском паблике. Напомним, снегопад в Полтаве стал причиной массового падения деревьев.
Кроме того, в этот же день из-за сложной дорожной обстановки, которую спровоцировал обильный снегопад, смертельное ДТП произошло на Харцызской трассе (H21), что в Горняцком районе оккупированной Макеевки. Погиб 61-летний местный житель, а его 35-летняя пассажирка была травмирована.
Спустя час в прибывшую на место ДТП машину «полиции ДНР» врезалось пассажирское маршрутное такси. «Машины получили значительные повреждения, но никто не пострадал. Развоз пассажиров осуществлен с помощью местного такси и дополнительного автобуса», — сообщили оккупационные власти Макеевки.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на трассе под оккупированным Новоазовском на Донетчине перевернулся автобус, следовавший из оккупированной Горловки в Севастополь. 22 человека из 29, которые ехали в автобусе, получили травмы. Кроме того, двое пассажиров погибли, в том числе беременная женщина, а ее двухлетний ребенок травмирован.
Снегопад парализовал жизнь на неподконтрольной Украине территории Донбасса. С утра 6 февраля движение на дорогах осложняют густой туман, снег и гололед.
Фото из социальной сети
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...