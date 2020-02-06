На оккупированной Донетчине из-за разгула стихии погибла женщина

Происшествия

В четверг, 6 февраля, в оккупированной Макеевке на Донетчине на улице Папанина погибла женщина. На нее упала электроопора. «На улице ночью дерево упало на электропровода, они потянули за собой столб, и он рухнул. Женщина как раз проходила рядом. Пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте», — сообщают в Макеевском паблике. Напомним, снегопад в Полтаве стал причиной массового падения деревьев.

Кроме того, в этот же день из-за сложной дорожной обстановки, которую спровоцировал обильный снегопад, смертельное ДТП произошло на Харцызской трассе (H21), что в Горняцком районе оккупированной Макеевки. Погиб 61-летний местный житель, а его 35-летняя пассажирка была травмирована.

Спустя час в прибывшую на место ДТП машину «полиции ДНР» врезалось пассажирское маршрутное такси. «Машины получили значительные повреждения, но никто не пострадал. Развоз пассажиров осуществлен с помощью местного такси и дополнительного автобуса», — сообщили оккупационные власти Макеевки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на трассе под оккупированным Новоазовском на Донетчине перевернулся автобус, следовавший из оккупированной Горловки в Севастополь. 22 человека из 29, которые ехали в автобусе, получили травмы. Кроме того, двое пассажиров погибли, в том числе беременная женщина, а ее двухлетний ребенок травмирован.

Снегопад парализовал жизнь на неподконтрольной Украине территории Донбасса. С утра 6 февраля движение на дорогах осложняют густой туман, снег и гололед.

Фото из социальной сети

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