24.43 / 24.69 26.79 / 27.23
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На оккупированной Донетчине из-за разгула стихии погибла женщина

20:32 6 февраля 2020 71
столб рухнул на женщину
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ»

В четверг, 6 февраля, в оккупированной Макеевке на Донетчине на улице Папанина погибла женщина. На нее упала электроопора. «На улице ночью дерево упало на электропровода, они потянули за собой столб, и он рухнул. Женщина как раз проходила рядом. Пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте», — сообщают в Макеевском паблике. Напомним, снегопад в Полтаве стал причиной массового падения деревьев.

Кроме того, в этот же день из-за сложной дорожной обстановки, которую спровоцировал обильный снегопад, смертельное ДТП произошло на Харцызской трассе (H21), что в Горняцком районе оккупированной Макеевки. Погиб 61-летний местный житель, а его 35-летняя пассажирка была травмирована.

Спустя час в прибывшую на место ДТП машину «полиции ДНР» врезалось пассажирское маршрутное такси. «Машины получили значительные повреждения, но никто не пострадал. Развоз пассажиров осуществлен с помощью местного такси и дополнительного автобуса», — сообщили оккупационные власти Макеевки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на трассе под оккупированным Новоазовском на Донетчине перевернулся автобус, следовавший из оккупированной Горловки в Севастополь. 22 человека из 29, которые ехали в автобусе, получили травмы. Кроме того, двое пассажиров погибли, в том числе беременная женщина, а ее двухлетний ребенок травмирован.

Снегопад парализовал жизнь на неподконтрольной Украине территории Донбасса. С утра 6 февраля движение на дорогах осложняют густой туман, снег и гололед.

Фото из социальной сети

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сивохо

“Опомнитесь, слуги”: Сивохо взорвал сети заявлением о пенсиях жителям ОРДЛО

Иван Будько

Будько уже не тот: создатели "Сватов-7" срочно переписывают сценарий сериала

Оливия Нанн

Девушка поделилась ужаснувшим друзей селфи — она не заметила, что была не одна (фото)

Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым

Тренер Чернышева рассказала, как он борется за жизнь больной Заворотнюк

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер