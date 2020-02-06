Рухнувшие деревья и провода повсюду: снегопад в Донецке парализовал город

Украина

В так называемой «ДНР» нынешней ночью прошли очень сильные снегопады. Стихия парализовала жизнь городов и сел на неподконтрольной территории. Всюду поваленные деревья и оборванные провода, не ходит транспорт, в некоторых населенных пунктах отсутствует водоснабжение.

В местных пабликах люди пишут, что коммунальщики оказались абсолютно не готовы к коллапсу.

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Дончане сообщают, что практически во всех районах города «реальный деревопад».

«Свой троллейбус откопала, нагрела. Все стоим в парке. Ждем, когда город очистят от веток и порванных проводов. Так что электротранспорт не едет. А по городу полная… опа. Дежурный автобус делал слалом, чтобы довести нас до парка. Рухнувшие деревья и провода повсюду», — так прокомментировала ситуацию дончанка (судя по всему, водитель троллейбуса).

Также очень много сообщений о поврежденных падавшими деревьями легковых машинах и о том, что искрят оборванные провода. «Апокалипсис уже близко. Все на соплях в этой дэнээрии держится», — сделал вывод житель города.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что для получения «паспорта ДНР» жителям ОРДО придется пройти процедуру дактилоскопии.

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