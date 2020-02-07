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Приняли за террориста: охранник Кэмерона попал в скандал, оставив заряженную "пушку" в туалете самолета
Подобно своим украинским «коллегам», в скандал попали и охранники Британии — вернее, один из них, полицейский телохранитель, приставленный к бывшему британскому премьер-министру Дэвиду Кэмерону.
Мужчина был временно отстранен от исполнения своих обязанностей за ошибку, которую многие сочли бы непростительной, передает Reuters.
Так, мужчина оставил заряженный пистолет, а также, по некоторым данным, свой собственный паспорт и паспорт Дэвида Кэмерона в туалете самолета британской авиакомпании British Airways, выполнявшего рейс из Нью-Йорка в Лондон.
Пистолет Glock 17 и документы были обнаружены одним из пассажиров, который был в шоке от этой находки и передал ее командиру авиалайнера.
Когда мужчина рассказал другим пассажирам об опасной находке, в салоне началась паника — многие заподозрили, что на борту находятся террористы, которые готовят захват авиасудна.
Дело в том, что королевским особам и высокопоставленным политикам Соединенного королевства полагается полицейская охрана, и телохранители имеют право проносить на борт самолета личное оружие. Однако демонстрировать его, а тем более забывать в уборной, мягко говоря не рекомендуется.
«Командир самолета подтвердил находку пистолета и сообщил, что оружие возвращено владельцу, но это лишь еще сильнее напугало людей», — рассказал один из пассажиров.
После недолгой заминки пилот вновь обратился к пассажирам и сказал, что оружие удалено из самолета, после чего рейс вылетел в Лондон.
Инцидент произошел в прошлый понедельник. «С тех пор данный офицер временно отстранен от исполнения своих обязанностей, — заявили в Скотленд-ярде. — Мы чрезвычайно серьезно относимся к этому делу и начали внутреннее расследование».
Издание напоминает, что Дэвид Кэмерон возглавлял британское правительство шесть лет и подал в отставку в июле 2016 года после референдума, на котором жители страны высказались за выход Великобритании из ЕС.
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