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Украина

Это был не пистолет: в Управлении госохраны опровергли утверждение о "человеке с оружием" в Раде (фото)

1:27 7 февраля 2020 7
Оружие в Раде
Инф. «ФАКТОВ»

После появления в соцсетях информации о том, что в зале Верховной Рады в четверг, 6 февраля, был замечен охранник с оружием, в Управлении государственной охраны были вынуждены опровергать ее, показав, что же на самом деле находилось под пиджаком военнослужащего.

Снимки представила пресс-служба УГО, отметив, что за оружие приняли радиостанцию.

«На самом деле, к его поясу прикреплены радиостанция и предусмотрен внутренними инструкциями турникет, предназначенный для остановки кровотечения», — сообщили в Управлении.

Напомним, во время пленарного заседания внефракционный народный депутат Сергей Рудык заявил, что на утреннем заседании руководство ВР сопровождал человек с оружием. Первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук поручил Регламентному комитету ВР рассмотреть этот вопрос.

Кроме того, на странице народного депутата Максима Саврасова были размещены фотографии охранника. Нардеп тоже заметил, что мужчина был вооружен.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что помимо «провала» закона о продаже земли, Верховная Рада 6 февраля также отказалась отменить принятый 16 января 2020 года закон о полном среднем образовании, которым, в частности, определяются модели образования на украинском языке для разных школ.

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