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Под Херсоном водитель крутого внедорожника стал виновником жуткой аварии и скрылся
В среду, 5 февраля, на объездной дороге города Новая Каховка (Херсонская область) произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. В этот же день в Киеве на Столичном шоссе произошло два ДТП, одно из них — со смертельным исходом.
Виновник аварии в Новой Каховке с места происшествия скрылся. Позже полиция задержала 27-летнего водителя, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
По информации Херсонского областного главка полиции, авария случилась около 8 часов утра на участке от Каховской ГЭС в направлении города Таврийска. В колонну автомобилей на большой скорости врезался джип Range Rover. Он протаранил «ВАЗ-2106», который двигался впереди. По инерции «Жигули» отбросило вперед и машина ударилась в грузовой микроавтобус. Виновник аварии с места ДТП скрылся. А 35-летний водитель ВАЗа от полученных травм погиб.
Полиция задержала виновника аварии на следующей АЗС.
По факту ДТП открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
«ФАКТЫ» сообщали об аварии в Киеве на проспекте Шухевича, в результате которого погибла девушка рядом с пешеходным переходом. А два дня назад в Днепре микроавтобус «Рено» с пассажирами врезался в столб. Четверых пострадавших с травмами конечностей и глаз увезли в больницу.
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