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Раз в неделю мало? Врач объяснил, сколько нужно секса для здоровья

Многие люди неверно представляют себе, что такое «нормальная» частота половых контактов и руководствуются некими самостоятельно придуманными ориентирами. Иной раз — в ущерб собственному психологическому и физическому самочувствию.

Об этом заявил врач-сексолог Евгений Кульгавчук, передает «Экспресс-газета».

«В сексологии есть такое понятие как УФР (условно-физиологический ритм). Он не является обязательным нормативом, но согласно ему считается, что интимный контакт нужен 2−3 раза в неделю. Это средняя норма, а у людей разный темперамент и разная половая конституция. Важно знать свою половую конституцию. Если человек недобирает свою норму, то качество жизни его хуже и здоровье хуже», — сказал Евгений Кульгавчук.

Перебарщивать тоже не стоит. При превышении нормы половой активности организм отреагирует соответственно — и сам процесс интимной близости начнет приедаться.

Евгений Кульгавчук также назвал случаи, когда, по его мнению, точно лучше воздержаться.

«Накануне очень ответственных мероприятий, где предстоит важное выступление, я обычно рекомендую хотя бы за сутки воздерживаться от интимных контактов. После фазы напряжения всегда следует фаза расслабления. После интимного и яркого контакта нервная система уходит в защитный режим, в режим восстановления. Если во время этого процесса нужно показывать высокие результаты, то КПД будет ниже. До важного мероприятия стоит воздержаться, а уже после вознаградить себя», — советует специалист.

Ранее «ФАКТЫ» писали о заблуждениях, которые популярны у многих обывателей. В их числе — то, что размер пениса влияет на качество секса, что проникающий секс является наилучшим способом достижения удовольствия, что любовью лучше заниматься без подготовки и других.

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