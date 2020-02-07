Называет "мамой": Лидия Каменских рассказала, чем ее подкупил зять Потап (видео)

Шоу-бизнес

Мама часто подвергающейся критике украинской певицы NK Лидия Каменских впервые рассказала о том, как относится к мужу дочери Потапу.

В интервью программе «ЖВЛ» Лидия Петровна призналась, что артист «подкупил» ее своим отношением к их семье, пишет сайт ТСН.

Оказалось, что продюсер нежно называет тещу «мамой», за что его часто сравнивают с отцом Насти.

«Просто мою жизнь, я прожила в любви. И Настя это видела. Она видела, как мы любим, какое у нас уважение. Сколько лет мы вместе. И она, видимо, где-то хотела себе такую ​​судьбу. И говорила: „Мама, мне Леша мой немного напоминает нашего папу“. Поэтому я очень довольна. И такого я зятя хотела», — призналась журналистам мама певицы.

Лидия также уточнила, что поддерживает решение пары вести здоровый образ жизни и иногда готовит для дочери и зятя полезные и вкусные блюда.

«Я знаю рецепт правильных котлеток. Я им готовлю. И бывает даже они не знают. Когда они были в Мексике, я знала, когда прилетят. Думаю — а приготовлю им котлетки. Они приедут, будут голодны. Я люблю их. Это же мои дети, — рассказала Лидия.

Напомним, что о романе Потапа и Насти заговорили еще в 2013-м, когда пару засняли целующимися на одном из пляжей Кубы. Спустя три года артист признался, что не живет с продюсером Ириной Горовой и они уже два года как в разводе. С тех пор в соцсетях Насти и Потапа стали появляться похожие фото, что вновь подняло волну слухов об их отношениях.

Возлюбленные поженились 18 октября 2018 года, а еще спустя полгода устроили свадебное торжество, куда пригласили самых близких и друзей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что благодаря страстным чувствам Насте и Потапу часто удается совершить просто немыслимые вещи: так, во время отдыха в Мексике они просто невероятно сбросили вес, удивив этим фанатов.

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