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Шоу-бизнес

«Тушевки много»: фото Насти Каменских в купальнике жестко раскритиковали в сети

12:03 31 января 2020 394
Настя Каменских
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая отдыхает в Мескике, неприятно удивила своих Instagram-подписчиков новым фото в купальнике.

Певица перестаралась с обработкой фото, о чем ей сразу сообщили в комментариях.

Настя Каменских

Настя Каменских

Настя Каменских

Настя Каменских

Настя Каменских

«Безумно красива Анастасия, но фотошоп лишний, нет натуральности», «Почему так тушевки много?», «Фотошоп ходячий недоделанный. Я отписываюсь», «Фотошоп рулит», «А можно без ретуши? Без неё же все тоже вроде ок», — пишут комментаторы.

Они также отмечают, что певице надо худеть. Правда еще недавно поклонники писали, что Настя и ее муж стали слишком худыми.

Напомним, ранее певица Светлана Лобода озадачила поклонников, опубликовав снимок, на котором у нее шесть пальцев на ноге.

В нелепом использовании фотошопа часто обвиняют и сестер Кардашьян-Дженнер.

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