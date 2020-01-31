- 12:44 Зеленский рассказал, когда полетит в США
- 12:44 Известная певица показала забавное детское фото на велосипеде
- 12:44 "Просто перестать стрелять" недостаточно: Зеленскому ответили по поводу войны на Донбассе
- 12:42 Олег Винник подал заявление в ЗАГС: фото счастливой избранницы
- 12:34 У всех проверяют температуру: украинка рассказала о ситуации с коронавирусом в Ухане
- 12:33 Доллар дорожает: как это связано с действиями Нацбанка и чего ждать в феврале
- 12:20 В Херсоне погиб новорожденный, которого 17-летняя мать спрятала в пакете
- 12:16 Киевская область станет первой по внедрению инновационных технологий питания детей
- 12:06 Какие дни будут выходными в 2020 году
- 12:04 Почти апрель: синоптик рассказала о погоде в первые дни февраля
- 12:03 «Тушевки много»: фото Насти Каменских в купальнике жестко раскритиковали в сети
- 11:44 Наглый вор в киевской кофейне попал на видео
«Тушевки много»: фото Насти Каменских в купальнике жестко раскритиковали в сети
Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая отдыхает в Мескике, неприятно удивила своих Instagram-подписчиков новым фото в купальнике.
Певица перестаралась с обработкой фото, о чем ей сразу сообщили в комментариях.
«Безумно красива Анастасия, но фотошоп лишний, нет натуральности», «Почему так тушевки много?», «Фотошоп ходячий недоделанный. Я отписываюсь», «Фотошоп рулит», «А можно без ретуши? Без неё же все тоже вроде ок», — пишут комментаторы.
Они также отмечают, что певице надо худеть. Правда еще недавно поклонники писали, что Настя и ее муж стали слишком худыми.
Напомним, ранее певица Светлана Лобода озадачила поклонников, опубликовав снимок, на котором у нее шесть пальцев на ноге.
В нелепом использовании фотошопа часто обвиняют и сестер Кардашьян-Дженнер.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.