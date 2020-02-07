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Раздуло горло: в Киеве двухлетний мальчик умер на приеме у врача (видео)
В Киеве на приеме у врача умер двухлетний мальчик. Ребенку была назначена гастроскопия — введение зонда в пищевод. Это обычная процедура для определения состояния органов пищеварения. Первый этап медицинских манипуляций малыш перенес нормально, но гастроскоп ничего не обнаружил. Во время повторного глотания зонда у ребенка началось кровотечение из глотки, «раздуло» горло, и наступила смерть.
Родители мальчика Елена и Юрий Мигович рассказали ТСН, что обратились к врачам после того, как сын подавился твердым предметом. Родители предположили, что в горло попало инородное тело, из-за которого у ребенка началась тошнота. Мальчик вместе с родителями приехал в первую детскую клиническую больницу на ул. Богатырской.
В справке о смерти ребенка указано, что произошел разрыв глотки и пищевода. Родители мальчика считают, что была допущена врачебная ошибка. А потому будет еще одна судебно-медицинская экспертиза, которая окончательно установит причину смерти юного пациента.
Напомним, ранее из-за врачебной ошибки пострадала девочка в Днепропетровской области. Медсестра дала ребенку вместо лекарства от панкреатита едкий дезинфицирующий раствор. Девочку-подростка спасли в областной больнице.
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