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Деньги

Доллар и евро не удержались на новых отметках: сколько стоит валюта 7 февраля

9:04 7 февраля 2020 826
Люди разбрасывают доллары
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 7 февраля, Национальный банк Украины укрепил гривню — по сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта просела на 21 копейку.

Так, официальные курсы установлены на следующем уровне: доллар — 24,57 гривни за доллар, евро — 27,04 гривны за евро.

«Минфин» публикует данные о курсах валют на «черном» рынке.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперты, констатировавшие укрепление гривни в начале текущей недели, отмечали, что говорить о возврате к устойчивой ревальвации гривни пока рано. Также отмечалось, что на курсы валют может повлиять рассмотрение в парламента законопроекта о рынке сельхозземель.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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