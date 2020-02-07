Деньги

Доллар и евро не удержались на новых отметках: сколько стоит валюта 7 февраля

В пятницу, 7 февраля, Национальный банк Украины укрепил гривню — по сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта просела на 21 копейку.

Так, официальные курсы установлены на следующем уровне: доллар — 24,57 гривни за доллар, евро — 27,04 гривны за евро.

«Минфин» публикует данные о курсах валют на «черном» рынке.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперты, констатировавшие укрепление гривни в начале текущей недели, отмечали, что говорить о возврате к устойчивой ревальвации гривни пока рано. Также отмечалось, что на курсы валют может повлиять рассмотрение в парламента законопроекта о рынке сельхозземель.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter