Мир

В Чечне избили адвоката, которая защищала узников Кремля Гриба и Клыха

Около полуночи в четверг, 6 февраля, в Грозном (Чечня) напали на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, которая ранее в чеченском суде защищала интересы украинского узника Кремля Станислава Клыха.

По информации «Новой газеты», инцидент произошел у входа в гостиницу «Континент». Сообщается, что Милашину и Дубровину «били руками и ногами». Нападавшие — мужчины и женщины, которые снимали свои действия на камеру.

Пострадавшие, приехавшие в Грозный на судебное заседание, снимают побои и подают заявление в правоохранительные органы Чечни.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Марина Дубровина защищала и украинца Павла Гриба, которого ФСБ РФ похитила в Беларуси, куда юношу выманила девушка, общавшаяся с ним в соцсетях.

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