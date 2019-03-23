Украина

Россиянка Татьяна Ершова, которую использовали российские спецслужбы для похищения украинца Павла Гриба, заявила, что сейчас не соглашалась бы на поездку в Беларусь, в результате которой ФСБ схватила Гриба. Об этом она сказала в комментарии ТСН.

«Я не могу, извините, пожалуйста, я не могу сдерживаться, и я не хочу еще раз в психушку. Если бы я могла сейчас вернуть время назад, я бы не соглашалась на эту поездку. Передайте ему, чтобы он там держался», — сказала девушка.

Как известно, именно Ершова в августе 2017 года пригласила Гриба в Беларусь, где его схватили сотрудники ФСБ.

В пятницу, 22 марта, Грибу на судилище в РФ дали шесть лет тюрьмы «за содействие террористической деятельности». Со своей стороны МИД Украины заявил, что Россия грубо нарушила нормы международного права, похитив Гриба в Беларуси, скрывая его местонахождение, удерживая взаперти в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а также отказав ему в неотложной медпомощи. Все свидетельства Гриба о насилии со стороны спецслужб РФ были отброшены судом, который вынес неправомерный приговор, напомнило министерство.

Кроме того, Евросоюз призвал Россию немедленно освободить Гриба.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский политзаключенный Павел Гриб объявил голодовку. Об этом узник Кремля заявил в зале судебных заседаний после вынесения несправедливого приговора. Причинами своего поступка он назвал недопуск к нему врачей и уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, а также все происходящее на процессе в целом.

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