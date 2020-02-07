- 11:07 Чиновники украли у детей 7 млн гривен: раскрыта преступная схема
- 10:58 Лучшее упражнение для ягодиц: тренер Дженнифер Лопес раскрыл секрет
- 10:47 Пушилину предрекли судьбу Захарченко: главаря "ДНР" может спасти СБУ
- 10:43 Секс-скандал с украинским консулом в Молдове: появилась реакция МИД
- 10:17 В Одессу на гастроли не пустили актеров из России
- 10:16 В Чечне избили адвоката, которая защищала узников Кремля Гриба и Клыха
- 10:13 Стало известно, почему Памела Андерсон решила развестись через 12 дней после бракосочетания
- 10:13 Знаменитый российский актер экстренно госпитализирован с пневмонией
- 10:01 Коломойский отговорил Богдана уходить в отставку: всплыла резонансная деталь
- 09:42 Приложение "Дія": как его скачать и какие сервисы уже доступны
- 09:31 Дочь Успенской после скандала таки сбежала от матери
- 09:29 Перевозила старопечатные книги в Infiniti: на Житомирщине задержали монахиню из России
Секс-скандал с украинским консулом в Молдове: появилась реакция МИД
Сексуальный скандал в Молдове с изнасилованием несовершеннолетней, к которому может быть причастен украинский консул, получил продолжение — дипломат на время проверки отстранен от выполнения должностных обязанностей.
Об этом сообщает «Бельцкий независимый портал», направивший запрос в МИД Украины и получивший ответ. В частности, в украинском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в отношении дипломата проводится проверка, и что молдавские власти попросили его не покидать страну на время следственных действий.
Также сообщается, что в МИД Украины открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого дипломат отстранен от выполнения должностных обязанностей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в секс-скандал попал «слуга народа» Роман Иванисов — после его избрания в Раду выяснилось, что парламентарий отбывал срок за изнасилование несовершеннолетней.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?