Секс-скандал с украинским консулом в Молдове: появилась реакция МИД

Происшествия

Сексуальный скандал в Молдове с изнасилованием несовершеннолетней, к которому может быть причастен украинский консул, получил продолжение — дипломат на время проверки отстранен от выполнения должностных обязанностей.

Об этом сообщает «Бельцкий независимый портал», направивший запрос в МИД Украины и получивший ответ. В частности, в украинском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в отношении дипломата проводится проверка, и что молдавские власти попросили его не покидать страну на время следственных действий.

Также сообщается, что в МИД Украины открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого дипломат отстранен от выполнения должностных обязанностей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в секс-скандал попал «слуга народа» Роман Иванисов — после его избрания в Раду выяснилось, что парламентарий отбывал срок за изнасилование несовершеннолетней.

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