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Шоу-бизнес

Макс Барских устроил развязную вечеринку на 180 тысяч долларов (видео)

11:12 7 февраля 2020 325
Макс Барских
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярный певец Макс Барских, откровенно рассказавший ранее о будущей свадьбе и детях, порадовал поклонников новым ярким клипом. Спустя полтора года после выхода видео «Берега» он выпустил кино-клип «Лей, не жалей», который называет манифестом. В этой работе Макс выступает против социальных суждений и призывает зрителя к свободе самовыражения. Эту свободу красноречиво демонстрируют кадры клипа.

«Клип „Лей, не жалей“ вдохновлён Studio 54, который в своё время был вызовом общественным нормам и шаблонным мироощущениям. Под крышей этого заведения собирались самые яркие звезды и идолы 80-х от Энди Уорхола и Майкла Джексона, Дональда Трампа и Дэвида Боуи до простого посетителя. Путевкой в этот клуб была смелость, яркость и неординарность.

„Лей, не жалей“ — это вызов будням, манифест против чужих ханжеских осуждений. Ведь все мы уникальны, в каждом из нас таится яркий и неповторимый мир. Не бойтесь его показывать и никогда не забывайте, кто вы есть, невзирая на возраст, происхождение, цвет кожи, сексуальную ориентацию… И тогда будни превратятся в пятницу, где каждый из вас — самая яркая звезда», — прокомментировал премьеру музыкант.

Режиссером клипа стал Алан Бадоев. Съемки длились 40 часов. В них были задействованы 40 актеров. Бюджет «вечеринки» составляет 180 тысяч долларов.

Смотрите, что из этого вышло

Ранее свой второй клип «Более менее» после возвращения в шоу-бизнес представил Владимир Дантес.

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