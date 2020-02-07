- 11:45 Стоп, коронавирус: в Одесском порту проводят медосмотр моряков на всех судах
- 11:43 Орангутан предложил руку помощи человеку, оказавшемуся в реке
- 11:38 Чумак хочет судиться с Кивой из-за его заявлений о "крышевании проституции и наркотиков"
- 11:26 Дизтопливо и газ на заправках могут резко подорожать: с чем это связано
- 11:23 В Киеве горит СТО на Куреневке: фото и видео с места ЧП
- 11:12 Макс Барских устроил развязную вечеринку на 180 тысяч долларов
- 11:07 Чиновники украли у детей 7 млн гривен: раскрыта преступная схема
- 10:58 Лучшее упражнение для ягодиц: тренер Дженнифер Лопес раскрыл секрет
- 10:47 Пушилину предрекли судьбу Захарченко: главаря "ДНР" может спасти СБУ
- 10:43 Секс-скандал с украинским консулом в Молдове: появилась реакция МИД
- 10:17 В Одессу на гастроли не пустили актеров из России
- 10:16 В Чечне избили адвоката, которая защищала узников Кремля Гриба и Клыха
Макс Барских устроил развязную вечеринку на 180 тысяч долларов (видео)
Популярный певец Макс Барских, откровенно рассказавший ранее о будущей свадьбе и детях, порадовал поклонников новым ярким клипом. Спустя полтора года после выхода видео «Берега» он выпустил кино-клип «Лей, не жалей», который называет манифестом. В этой работе Макс выступает против социальных суждений и призывает зрителя к свободе самовыражения. Эту свободу красноречиво демонстрируют кадры клипа.
«Клип „Лей, не жалей“ вдохновлён Studio 54, который в своё время был вызовом общественным нормам и шаблонным мироощущениям. Под крышей этого заведения собирались самые яркие звезды и идолы 80-х от Энди Уорхола и Майкла Джексона, Дональда Трампа и Дэвида Боуи до простого посетителя. Путевкой в этот клуб была смелость, яркость и неординарность.
„Лей, не жалей“ — это вызов будням, манифест против чужих ханжеских осуждений. Ведь все мы уникальны, в каждом из нас таится яркий и неповторимый мир. Не бойтесь его показывать и никогда не забывайте, кто вы есть, невзирая на возраст, происхождение, цвет кожи, сексуальную ориентацию… И тогда будни превратятся в пятницу, где каждый из вас — самая яркая звезда», — прокомментировал премьеру музыкант.
Режиссером клипа стал Алан Бадоев. Съемки длились 40 часов. В них были задействованы 40 актеров. Бюджет «вечеринки» составляет 180 тысяч долларов.
Смотрите, что из этого вышло
Ранее свой второй клип «Более менее» после возвращения в шоу-бизнес представил Владимир Дантес.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.