Дантес выпустил чувственный клип на песню от Jerry Heil (видео)

Шоу-бизнес

Популярный певец Владимир Дантес после отдыха с женой Надей Дорофеевой в Доминикане вернулся к работе и порадовал поклонников второй работой. Артист, вернувшийся на сцену после длительной паузы под именем DANTES, представил песню «Более или менее», которую для него написала автор хита «Охрана, отмена» Jerry Heil (Яна Шемаева). Также певец представил клип на новую композицию.

Режиссером видео стал Леонид Колосовский. Как говорит Дантес, в клипе они хотели показать настоящие чувства мужчины без героизации.

«В нашем патриархальном обществе в мужчине воспитывают и одобряют только маскулинные черты. Он должен быть сильным, все терпеть, хотя нам тоже хочется иногда поплакать, быть слабыми, проявлять такие чувства, как любовь, сожаление, сочувствие, нежность. Мужчины действительно имеют право быть такими, какими хотят, а не загонять себя в рамки гендерных стереотипов», — комментирует новую работу DANTES.

Напомним, Jerry Heil стала участницей Национального отбора на «Евровидение-2020». Она поборется за право представлять Украину на международном песенном конкурсе.

Также новый клип представила певица Тоня Матвиенко. Она выпустила кавер на хит 90-х Тараса Петриненко «Музико, грай».

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