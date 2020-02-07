Дизтопливо и газ на заправках могут резко подорожать: с чем это связано

Деньги

Несмотря на заметную девальвацию национальной валюты в нынешнем году, стоимость горючего на автозаправках страны пока остается относительно стабильной. fakty.ua/333 223 Эксперты отмечают, что это вызвано падением мировых цен на нефть в условиях распространения китайского коронавируса. Однако вскоре цены на горючее могут резко пойти вверх, и связано это исключительно с внутренними факторами. Недавно ПАО «Укртатнафта» совместно с компаниями «Укрнафта» и «Укргаздобыча» обратились в Межведомственную комиссию по вопросам международной торговли с жалобой и запросили введение пошлин на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа сроком на пять лет с ежегодным повышением их размера на 4,24%. Компании просят с января 2020 года установить ставку пошлины 8,46%, с 2021 года — 12,7%, с 2022 года — 16,94%, с 2023 года — 21,16% и с 2024 года — 25,4%. Введение ограничительных мер обосновывают субсидированным российским импортом. По их утверждению, Российская Федерация путем разницы в ставках экспортной пошлины на сырую нефть и нефтепродукты, а также через механизм обратного акциза субсидирует свои НПЗ, что якобы нарушает принципы Всемирной торговой ассоциации.

«Украинские потребители просто заплатят дополнительно порядка 11 миллиардов гривен в год»

О том, как введение пошлин на некоторые виды топлива отразится на стоимости горючего на заправках, «ФАКТАМ» рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн:

— Я изучил жалобу, которую подали производители нефтепродуктов, и считаю, что на ее основе, при детальном анализе, шансов на введение пошлины немного. Думаю, тут расчет на некую эмоциональную составляющую, на административный ресурс. Если раньше инициатором подобных мер воздействия на рынок выступала компания «Укртатнафта», то сейчас пул усилился, в первую очередь за счет НАК «Нафтогаз Украины», которая тоже стала одним из заявителей, жалобщиков. А также за счет поддержки некоторых других участников рынка, в частности, азербайджанской компании «Сокар», которая, как я понимаю, видит в этом свои выгоды. Ведь в случае усиления позиций украинских заводов «Сокар» себя рассматривает как первого претендента на увеличение поставок нефти в Украину из Азербайджана. Стоит отметить, что «Сокар» сейчас действительно крупнейший поставщик нефти на украинские заводы.

Мы видим, что собрался очень серьезный пул компаний, кстати, и частных, и государственных, что, в принципе, создает риск для рынка и повышает шансы на то, что заявка о необходимости введения дополнительных пошлин будет услышана правительством.

Но с другой стороны все понимают: если такое решение примут, речь пойдет о существенном росте цены на дизтопливо. А что такое дизельное топливо? Это 70 процентов моторных топлив, потребляемых в стране. Из десяти миллионов тонн семь миллионов мы потребляем именно дизтоплива.

Надо четко понимать, что эта пошлина не есть налог на российский продукт. Она, по сути, поставит забор, то есть речь идет о прекращении российских поставок. Потому что такой размер пошлины никто не преодолеет. В прошлом году на трубопроводные поставки российского топлива была введена пошлина 4 процента, и это закрыло их сразу же. А сейчас предлагается почти восемь с половиной процентов. Поэтому можно говорить о том, что пошлина станет заградительной.

Я уверен, что остальные поставщики, как внутренние, так и внешние, в этих условиях автоматически поднимут цену. И получится, что на семи миллионах тонн дизельного топлива, которые Украина потребляет в год, мы, то есть потребители, просто переплатим дополнительно порядка 11 миллиардов гривен. Это очень существенно, мягко говоря.

Дизельное топливо потребляет в основном промышленность. А значит, повышение цены ударит по ней, сделав продукцию менее конкурентоспособной. Ударит по транспорту, по армии. Бизнес, особенно транспортный, будет вынужден перекладывать затраты на пассажиров, на грузовладельцев и так далее. Это спираль, которая имеет очень плохие перспективы.

И самое главное: я считаю, что введение пошлины — это самое примитивное, что вообще может быть. Основной бенефициар этого процесса — завод «Укртатнафта», который уже 12 лет находится под контролем Игоря Коломойского. Крупнейший предприниматель, человек, мягко говоря, обеспеченный может свое предприятие модернизировать, чтобы оно было экономически успешным. Но мы видим, что за 12 лет, сколько он там «сидит», особых свершений, радикальных изменений не произошло. Ремонты на заводе преимущественно косметические, принципиально новых производственных установок никто так и не запустил…

А ведь для того, чтобы завод эффективно работал, необходимо в него инвестировать — и тогда будет прибыль. А нам навязывают мысль, что сначала население должно заплатить повышенные цены на горючее, тогда завод заработает, и потом, может быть… Хотя о том, что может быть, никто даже не говорит. Завод просто заработает, а будут ли владельцы в него инвестировать и сколько, об этом вообще речь не идет. То есть под прикрытием антироссийской и патриотической риторики, по сути, скрывается простое желание заработать больше, ничего не вкладывая в развитие производства. Это надо четко понимать. Я думаю, это очевидно, и мне кажется, что повышение пошлины — это недопустимая инициатива.

Да, безусловно, проблемы в нефтепереработке имеются, но для их решения есть не такие радикальные методы. Это самое простое — взять и заставить всех людей за это заплатить. Так давайте проблемы каждого бизнеса будем так решать! На самом деле есть методы, которые позволят решить существующие проблемы без радикальных шагов, оставив рынок свободным и диверсифицированным. Поэтому я надеюсь, что до введения заградительной пошлины дело не дойдет, а для решения проблем будет найден компромиссный вариант.

«Получить сжиженный газ из других источников невозможно — он просто станет дороже»

— А какова сейчас доля российского дизтоплива и сжиженного газа на украинском рынке?

— Кстати, еще очень важное замечание. В своей жалобе компании рассматривают период до первого полугодия прошлого года, тогда как после введения специальной пошлины на трубопроводные поставки российского дизельного топлива ситуация очень сильно изменилась. В частности, российские поставки в балансе страны уменьшились с 44% до 29%. Это, в принципе, абсолютно вменяемая, абсолютно нормальная рыночная ситуация. Таким образом, сейчас российские поставки составляют около 30% как в балансе дизельного топлива, так и в балансе сжиженного газа.

— А если пошлину на российское горючее все же введут, то нефтетрейдеры перейдут на альтернативные источники поставок, перейдут на другие рынки?

— И да, и нет. Потому что мы сейчас говорим о двух разных продуктах. Например, по дизельному топливу — безусловно, объем российских поставок просто будет распределен между другими направлениями. Прежде всего, это Беларусь. Конечно же, переработку нарастит и «Укртатнафта». А кроме того, по морю тоже будет заходить больше топлива.

По сжиженному газу ситуация иная: у нас нет такого диверсифицированного рынка. То есть сжиженный газ не настолько доступен, и полностью заменить российские поставки будет нереально. У нас нет соответствующей инфраструктуры. У Беларуси мы и так весь газ уже забираем, там больших объемов поставок не будет. По морю у нас нет возможности много поставлять, потому что в Украине все еще нет мощностей для перевалки этого газа в достаточных объемах. Сухопутные границы — там тоже проблематично. То есть, скорее всего, сжиженный газ просто станет дороже, — подытожил Сергей Куюн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что распространение китайского коронавируса способно больно ударить по мировой экономике. И хотя в результате может снизиться цена нефти (что повлияет и на стоимость горючего в Украине) негативных последствий в случае мирового кризиса не избежать.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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