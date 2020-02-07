Хабиб назвал основной минус популярности (фото)

Спорт

Звезды спорта являются кумирами для миллионов людей — как вполне состоявшихся, так и для мальчишек. Не исключение и боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (28 побед в карьере, ни одного поражения).

Впрочем, подобная популярность не очень «греет душу» уроженцу Дагестана. «Самый большой минус в популярности — это когда люди думают или же называют тебя примером для подражания. Я таким не являюсь и никогда не хотел быть таким. Я считаю, что ни я, ни один боец и вообще ни одна знаменитость не заслуживают этого права — быть примером для подражания. Я могу научить людей в сфере единоборств, но в жизненных ценностях мы все нуждаемся в наставлениях и напоминаниях», — написал Хабиб на своей странице в Instagram.

У Хабиба множество фанатов по всему миру

Напомним, что свой следующий бой Нурмагомедов проведет 18 апреля против американца Тони Фергюсона (25 побед, 3 поражения). Этот поединок должен был состояться еще в декабре 2015 года, после чего четыре раза переносился по различным причинам.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб не согласится на бой-реванш с Макгрегором даже за 100 млн долларов.

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