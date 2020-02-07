Происшествия

На Полтавщине подпольно делали лекарства на основе наркотиков (фото)

Подпольное фармацевтическое производство действовало в Лубнах на Полтавщине. Как сообщает пресс-служба СБУ, организатором бизнеса был представитель коммерческой структуры фармацевтической отрасли. Фальсификат реализовывали через подконтрольную ему сеть аптек на территории района.

Во время обысков по месту проживания участников нелегального бизнеса правоохранители изъяли свыше 20 наименований поддельных медпрепаратов, около 5,5 килограмма прекурсоров (вещества, часто используемые при изготовлении наркотических средств), а также упаковки и этикетки.

Медицинское оборудование, на котором производились «левые» лекарства, было не сертифицировано и не зарегистрировано.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к изъятию контрафактной продукции из сети аптечных учреждений. Изъятое направлено на экспертизу.

К выявлению злоумышленников привлекали специалистов из Государственной службы лекарственных препаратов и контроля над наркотиками в Полтавской области. Процессуальное руководством осуществляет областная прокуратура.

В отношении подозреваемых открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 321−1 («Производство, перевозка, хранение с целью сбыта и сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных препаратов, совершенных по предварительному сговору группой лиц»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

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