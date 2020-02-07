Украина

Украинец рассказал о том, что происходит на заблокированном из-за коронавируса лайнере

На круизном лайнере Diamond Princess, в экипаж которого входят граждане Украины, коронавирус подтвердили у 61 человека — наших соотечественников среди заболевших нет.

Как сообщает «ТСН» со ссылкой на одного из украинцев, находящегося на борту лайнера, на судне закрыты все пассажирские зоны, свободно могут передвигаться лишь члены команды, но только в перчатках и масках. По его словам, панике на лайнере нет.

Тем временем в Японии заявляют, что экипаж и пассажиры должны оставаться на борту судна и ждать в своих каютах завершения карантина. «Мы принимаем все необходимые меры, чтобы предотвратить распространение инфекции. Особое внимание мы уделяем пожилым людям, которые наиболее уязвимы», — сообщил министр здравоохранения, благосостояния и труда Японии Като Кацунобу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», китайские ученые пытаются выяснить, почему коронавирус поражает взрослых людей, но практические не затрагивает маленьких детей. Средний возраст заболевших — 59 лет, самой уязвимой для вируса является возрастная группа 49−56 лет.



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