Выманил больше миллиона: одессит придумал хитрую схему интернет-мошенничества

Происшествия

В Одессе мошенник имитировал дорогостоящую покупку через интернет, провел якобы возврат товара и успел снять наличные в банкоматах. Киевский районный суд Одессы арестовал 37-летнего местного жителя, который разработал схему завладения деньгами через интернет. В частности, зарегистрировал фирму, которая якобы реализовывала товары по всему миру, и открыл для «работы» счет в одном из банков Одессы.

Установлено, что в марте 2019 года на счет фирмы поступили средства от предприятия-нерезидента за якобы оплату товаров. Убедившись, что средства зачислены, подозреваемый через интернет оформил «возврат товара». А пока украинский банк проводил возврат транзакции, мужчина успел снять наличные через банкоматы.

По версии следствия, подозреваемый, задумав присвоить деньги банка, подыскал человека, который дал согласие на регистрацию юридического лица. На таковое и был открыт расчетный счет, а также закреплен карточный. Получив к ним доступ, обвиняемый привлек к «делу» пока не установленное лицо, роль которого заключалась в осуществлении пяти возвратов от компании-нерезидента.

«В результате на карточный счет юридического лица было зачислено более 40 тысяч долларов (свыше 1 млн грн по курсу НБУ. — Авт.) за возврат товара в режиме онлайн. На самом деле товар не оплачивался, а якобы возвращенные средства стали доступны для снятия наличными», — констатировали в суде.

После этого подозреваемый подыскал людей, которые сняли деньги в нескольких банкоматах, расположенных в Одессе.

Суд взял подозреваемого под стражу и определил альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 1,2 млн грн. Расследование проводится по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на днях в Днепропетровской области задержали мошенника, который завладел деньгами, собранными на лечение восьмерых детей, пострадавших от взрыва газа в Тернопольской области.

А в Херсоне задержали телефонных мошенников, которые обманывали пожилых людей, выманивая у них сбережения.

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