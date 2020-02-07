Карантин в одесских школах продлили на неделю

Общество и люди

По рекомендациям медиков, карантин из-за гриппа, введенный в одесских школах на две недели, продлен еще на неделю. Такое решение принято в пятницу, 7 февраля, на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС. «Для нас главный приоритет — безопасность детей и мы будем делать все для ее обеспечения», — прокомментировал вице-мэр Одессы Павел Вугельман.

Таким образом, одесских школьников ожидают не две, а три недели вынужденных каникул. Занятия в одесских школах возобновятся в лучшем случае с 17 февраля.

Что же касается дошкольных учреждений, сейчас закрыты 18 групп в Киевском районе, 6 — в Суворовском, и по 5 в Малиновском и Приморском районах. Вице-мэр напомнил, что группы закрываются в случае, если количество заболевших детей превышает 20 процентов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что детсады также массово закрывали в Измаиле.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter