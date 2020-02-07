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Украина

Смогут ли украинцы получать субсидию после продажи земли: Гончарук дал ответ

14:41 7 февраля 2020 151
гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

Когда заработает закон о продаже земельных участков и соответственно рынок сельхозземли, часть украинцев могут лишиться права на субсидию после продажи земельного пая. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, выступая в парламенте во время часа вопросов к правительству.

«Если вдруг продажа земельного участка приведет к тому, что человек получит серьезную значительную сумму — десятки тысяч долларов, например, то очевидно, что в течение определенного периода времени он не будет нуждаться в поддержке государства. Поэтому каждый случай нужно рассматривать отдельно», — сказал Гончарук.

В то же время глава правительства признал, что автоматического лишения субсидий не будет: «Право на субсидии — это гарантированное законом право… Все, кто нуждается в помощи для оплаты услуг ЖКХ или энергоносителей, не будут лишены субсидий».

Напомним, в Раде обсуждают во втором чтении законопроект о рынке земли. Депутаты успели рассмотреть полторы сотни правок из четырех тысяч предложенных.

Фото kmu.gov.ua

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