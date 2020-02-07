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"Стою на асфальте я в лыжи обутый":в России устроили странный забег для школьников (видео)
В сеть выложили видео необычных соревнований школьников в Смоленской области России — ученики на лыжах устроили забег по траве. Ранее в сеть попало видео, как учеников пермской школы на уроке учили разгонять уличные протесты.
«Шутка про «стою на асфальте я в лыжи обутый» заиграла новым «можем повторить», — ехидничает в Twitter Vitauskas, выложивший в соцсети короткий видеоролик.
Ничего особенного. Просто детские лыжные соревнования в городе Сафоново Смоленской области одной еб@нувшейся страны.— Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) February 7, 2020
Вслед за Оруэллом, Кафкой и «Незнайкой на Луне», шутка про «стою на асфальте я в лыжы обутый» заиграла новым «можем повторить» pic.twitter.com/XeusFRaqve
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Новочеркасске Ростовской области России местные жительницы записали для ветеранов видео с танцем на батутах, на которых они скакали в военной форме под песню Иосифа Кобзона «День победы». Видео метко
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