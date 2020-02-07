Мир

В США от гриппа умер ребенок, мать которого искала лечение в группе антипрививочников в Facebook

В начале февраля в американском штате Колорадо скончался мальчик по имени Наджи. Он стал уже второй детской жертвой гриппа в штате за сезон, причем, как выяснили журналисты, мама ребенка была сторонницей так называемого движения «антипрививочников» и общалась с единомышленниками в Facebook.

В группе ей советовали не давать детям лекарство от гриппа и использовать «натуральные средства», в том числе грудное молоко, сообщает tjournal.

Также выяснилось, что в семье Наджи, кроме него, были еще трое мальчиков. Все они заразились гриппом, но Наджи казался самым здоровым.

Вместо лекарств Наджи и его братьев лечили маслом мяты.

Журналистам женщина рассказала, что врач прописал всем ее детям «Тамифлю» — популярное противовирусное средство — но она отказалась следовать рецепту из-за опасений побочных действий.

Напротив, все советы о нетрадиционном лечении вирусного заболевания встречали у нее одобрение.

Отметим, что в 2019 году Facebook пообещал удалить вводящую в заблуждение информацию о вреде прививок, а член Конгресса США Адам Шифф лично обратился к Марку Цукербергу с просьбой обратить внимание на «антиваксеров».

После этого обращения группы антипрививочников скрыли из рекомендаций и результатов поиска в соцсетях, их приоритет в новостной ленте понизили, а рекламу, содержащую призывы отказаться от вакцин, отклоняют.

Напомним, в Украине первой жертвой гриппа в 2020 году стала 55-летняя женщина, а в последний день 2019 года скончался мужчина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter