Мир

Тянет на "новенькое": биологи создали секс-кукол для черепах и удивились результату

Пока в Японии занимаются открытием довольного спорного сервиса «похорон» секс-игрушек, в Канаде ученые решили применить секс-макеты для более полезных в точки зрения науки целей.

Так, биолог Грегори Бульте, занимающийся изучением полового поведения самцов исчезающего вида географических горбатых черепах, создал для них секс-куклы.

Таким образом ученый пытается выяснить, какие черты наиболее привлекают черепах, пишет The Conversation.

Ученый использовал хорошо сохранившиеся останки самок (длина их тела доходит до 27 сантиметров, вес — около трех килограммов, тогда как самцы вырастают до 14 сантиметров и весят в среднем 350 г.), с помощью 3D-сканера создав анатомически схожие с настоящими животными модели. После их распечатали на 3D-принтере.

Дождавшись осени, биологи разместили секс-кукол попарно в одном из мест скопления черепах, там, где животные собираются для спаривания.

При этом ученые были ошарашены полученным результатом: выяснилось, что самцы черепах в два раза чаще наведывались к искусственной самке и в пять раз чаще пытались с ними спариваться.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что одержимый сексом самец черепахи стал отцом 800 детенышей и спас тем самым свой вид от вымирания.

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