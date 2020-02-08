24.36 / 24.67 26.63 / 27.16
Киев: -5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Страшная смерть ребенка во время гастроскопии в киевской больнице: выяснились новые детали

8:52 8 февраля 2020 234
Гастроскопия
Инф. «ФАКТОВ»

Киевская местная прокуратура № 5 взяла на контроль расследование обстоятельств смерти 2-летнего мальчика в киевской клинической больнице № 1. Напомним, смерть наступила 5 февраля 2020 года.

Ребенок был госпитализирован с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение и постороннее тело в пищеводе.

Во время проведения гастроскопии произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия результата не дали — запустить сердце снова не удалось.

Факт гибели двухлетнего ребенка квалифицирован по части 2 статьи 140 УК Украины («Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, которое привело к тяжелым последствиям для несовершеннолетнего»).

На данный момент создана группа процессуальных руководителей, в состав которой включен ювенальный прокурор. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления истинной причины наступления смерти ребенка.

Напомним, в США получила широкий резонанс смерть ребенка от гриппа в штате Колорадо. Выяснилось, что мама ребенка была сторонницей так называемого движения «антипрививочников» и общалась с единомышленниками в Facebook.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Татьяна Кравченко

"Была такой хорошенькой": Валюха из "Сватов" удивила поклонников снимком времен знакомства с Абдуловым

рублевка

Азаров и Захарченко живут на Рублевке: в сети показали фото элитных имений чиновников времен Януковича

Казахстан

Стрельба, погромы и горящие дома: в Казахстане вспыхнул межнациональный конфликт (видео)

Сивохо

“Опомнитесь, слуги”: Сивохо взорвал сети заявлением о пенсиях жителям ОРДЛО

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер