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Страшная смерть ребенка во время гастроскопии в киевской больнице: выяснились новые детали
Киевская местная прокуратура № 5 взяла на контроль расследование обстоятельств смерти 2-летнего мальчика в киевской клинической больнице № 1. Напомним, смерть наступила 5 февраля 2020 года.
Ребенок был госпитализирован с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение и постороннее тело в пищеводе.
Во время проведения гастроскопии произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия результата не дали — запустить сердце снова не удалось.
Факт гибели двухлетнего ребенка квалифицирован по части 2 статьи 140 УК Украины («Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, которое привело к тяжелым последствиям для несовершеннолетнего»).
На данный момент создана группа процессуальных руководителей, в состав которой включен ювенальный прокурор. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления истинной причины наступления смерти ребенка.
Напомним, в США получила широкий резонанс смерть ребенка от гриппа в штате Колорадо. Выяснилось, что мама ребенка была сторонницей так называемого движения «антипрививочников» и общалась с единомышленниками в Facebook.
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