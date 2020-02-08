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Доллар по 24: озвучен прогноз курса валют
Вторая декада февраля 2020 может отметиться новым снижением курса доллара США к гривне, так что через неделю доллар на межбанковском рынке может торговаться по 24,0−24,1 грн, а наличный доллар в банках — стоить по 23,9−24,1 грн. Такой прогноз в интервью «ФАКТАМ» озвучил аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.
Отметим, что официальный курс гривни к доллару на понедельник, 10 февраля, установлен на уровне 24,537 гривен (на 7 февраля он составлял 24,5794 гривен). Официальный курс евро также снизился — с 27 гривен до 26,9048 гривен. Соответствующая информация размещена на сайте НБУ.
Позитивные прогнозы относительно судьбы украинской валюты и развития отечественной экономики в нынешнем году обнародовали и Национальный банк и независимые эксперты. В частности, на конференции Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) было заявлено, что прогнозный курс гривни к доллару на конец 2020 года составит 24 грн за доллар, а на 2021 год — 25,5 гривен за доллар.
Долгосрочный прогноз «ФАКТОВ» по курсу доллара в Украине читайте в статье «Доллар стремительно дешевеет: прогноз курсов валют на 2020 год».
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