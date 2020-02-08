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Украина

Умершему почти 10 лет назад украинцу выставили счет за газ

11:52 8 февраля 2020 259
газ
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Скандальный и парадоксальный случай произошел в селе Ракив Каминь — Каширского района Волынской области. Погибшему во время пожара почти 10 лет назад мужчине пришла платежка за газ. Напомним, «слуга народа» Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы расплатиться за коммуналку.

Как рассказывает местное издание «Полісся», в 2011 году дом Владимира Мыся уничтожил вместе с хозяином пожар. Со временем обгоревшие останки здания разобрали. Теперь на этом месте пустошь, выросли деревья и кустарники. Однако в «Волыньгазе» посчитали, что покойник … использовал более 1600 кубометров газа.

— После пожара остатки дома мы разобрали, все коммуникации отключили, работники райгаза на газовой трубе поставили заглушку и пломбу. Сегодня там ничего нет, а в январе, например, умершему брату насчитали за доставку газа более 150 гривен, — рассказал журналистам родственник погибшего Сергей Хаймик.

Как сообщали «ФАКТЫ», в селе Гребенки Киевской области военкомат решил призвать в армию пятилетнего ребенка.

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