- 12:39 Муссовый десерт на День святого Валентина: легкий рецепт
- 12:37 Украина — Эстония: онлайн-видеотрансляция матча Кубка Федерации
- 12:23 «Называть Элину Иващенко фаворитом Нацотбора я бы не торопился»: громкое заявление судьи конкурса
- 12:06 Жертвой коронавируса в Китае впервые стал иностранец
- 11:52 Умершему почти 10 лет назад украинцу выставили счет за газ
- 11:23 «Волосы дыбом»: Кравчук отреагировал на скандал с Брагаром
- 11:08 Под Николаевом обнаружили избитую до смерти женщину и ее повешенного супруга
- 11:03 Жозе Моуриньо постригся налысо
- 10:50 Стрельба и погромы в Казахстане: появились данные о погибших и пострадавших
- 10:23 Умер ветеран-парамедик, спасший более 400 человек
- 09:56 Доллар по 24: озвучен прогноз курса валют
- 09:30 "Оскар-2020": цифры не лгут или что важно знать киноманам
Умершему почти 10 лет назад украинцу выставили счет за газ
Скандальный и парадоксальный случай произошел в селе Ракив Каминь — Каширского района Волынской области. Погибшему во время пожара почти 10 лет назад мужчине пришла платежка за газ. Напомним, «слуга народа» Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы расплатиться за коммуналку.
Как рассказывает местное издание «Полісся», в 2011 году дом Владимира Мыся уничтожил вместе с хозяином пожар. Со временем обгоревшие останки здания разобрали. Теперь на этом месте пустошь, выросли деревья и кустарники. Однако в «Волыньгазе» посчитали, что покойник … использовал более 1600 кубометров газа.
— После пожара остатки дома мы разобрали, все коммуникации отключили, работники райгаза на газовой трубе поставили заглушку и пломбу. Сегодня там ничего нет, а в январе, например, умершему брату насчитали за доставку газа более 150 гривен, — рассказал журналистам родственник погибшего Сергей Хаймик.
Как сообщали «ФАКТЫ», в селе Гребенки Киевской области военкомат решил призвать в армию пятилетнего ребенка.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Была такой хорошенькой": Валюха из "Сватов" удивила поклонников снимком времен знакомства с Абдуловым
Азаров и Захарченко живут на Рублевке: в сети показали фото элитных имений чиновников времен Януковича
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...