Происшествия

Рвалась на фронт: что известно о 18-летней девушке, убившей в Полтаве инструктора тира

В пятницу, 7 февраля, около 13:00 18-летняя посетительница тира, расположенного на улице Пилипа Орлыка в Полтаве, убила инструктора из пистолета. Сегодня суд изберет подозреваемой меру пресечения. Скорее всего, ее возьмут под арест сроком на 60 суток.

К этому времени стали известны некоторые подробности случившегося.

«После ссоры со своим парнем на почве ревности девушка пришла в тир, где стреляла из пистолета Glok, автомата АК-74 и пистолета Марголина. Из последнего оружия она убила инструктора и наставила его на другого. Во время борьбы она успела выстрелить третий раз, но не попала», — пишет интернет-издание «Полтавщина».

По словам парня задержанной 18-летней девушки, жительницы Днепра, с которой он познакомился через интернет, она была эмоциональной и неоднократно выказывала желание «кого-то убить». Дескать, рвалась на фронт, поэтому готовилась метко стрелять, однако в военкомате отказались ее взять на службу.

Между парой часто возникали конфликты на почве ревности. Последний раз девушка приревновала молодого человека к женщине-следователю, которая занималась расследованием по его заявлению о краже машинки для татуировки. После ссоры девушка пошла снимать стресс в тир «Об'єкт 7,62», куда на протяжении полутора месяца, пока живет в Полтаве, частенько наведывалась.

Чем была вызвана ее агрессия в ходе стрельбы, пока неизвестно. Но две пули, выпущенные из мелкокалиберного самозарядного пистолета Марголина с регулированным прицелом в туловище 64-летнего инструктора Игоря Смолянинова, не оставили ему шансов на жизнь. Находящийся рядом другой инструктор пытался остановить разъяренную посетительницу, и сам чуть не погиб. Его спасло лишь то, что она промахнулась.

Девушка-стрелок попыталась скрыться, однако была задержана полицией. Правоохранители говорят, говорят, она выглядела спокойной и заявила, что не имела умысла никого убивать.

Проверяется информация о том, что мать задержанной лечится в психиатрической больнице. Возможно, ее дочь тоже имеет какие-то психические нарушения. А если она будет признана здоровой, то за умышленное убийство человека суд может наказать ее лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

— В рамках расследования обстоятельств трагедии открыто еще одно уголовное производство — по ч.2 ст. 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности во время исполнения работ с повышенной опасностью»), — сообщила «ФАКТАМ» инспектор отдела коммуникаций ГУ НП в Полтавской области Полина Ларина. — При таких нарушениях, повлекших за собой гибель людей или другие тяжкие последствия, виновным грозит ограничение свободы сроком до пяти лет либо лишение свободы до восьми лет.

«Погибшего жаль. Как и собственника тира, построившего единственный в городе огнестрельный тир. Не в каждом городе есть такой. Какой теперь будет судьба заведения?», — высказываются одни пользователи соцсетей по поводу случившегося.

«Чтобы иметь огнестрельное оружие, нужна справка от психиатра, а в тире, где из него стреляют, ее почему-то не требуют», — видят проблему другие.

Напомним, во Львове 23-летний мужчина после ссоры с девушкой устроил стрельбу прямо в торговом центре. К счастью, происшествие обошлось без жертв.

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