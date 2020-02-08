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В Киеве любители приключений проехали по пешеходному мосту на авто: в сети обсуждают видео
В Киеве неизвестные молодые люди на автомобиле проехали по пешеходному мосту. Ранее автомобилистов очень привлекал новый стеклянный мост, соединивший парки «Крещатый» и «Владимирская горка».
Видео недавнего проезда опубликовал ресурс «Киев Оперативный.
«Чисто по пешеходному мосту. Чему радуются?», — подпись под роликом.
Вояж устроили ночью, когда мост был пуст. В машине в это время звучал российский рэп, а пассажир, снимавший видео, в такт размахивал смартфоном.
Пользователи Facebook возмущены такими действиями, но считают, что если бы были установлены ограничительные столбы, которые бы блокировали движение, то охота ездить в тех местах, где должны просто ходить, быстро бы отпала. Обязательно нужно наказание — иначе безнаказанность порождает вседозволенность, считают в соцсети.
Ранее «ФАКТЫ» писали о погроме, который устроили вандалы на столичной Аллее художников.
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