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Происшествия

В Киеве любители приключений проехали по пешеходному мосту на авто: в сети обсуждают видео

18:00 8 февраля 2020 325
мост
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве неизвестные молодые люди на автомобиле проехали по пешеходному мосту. Ранее автомобилистов очень привлекал новый стеклянный мост, соединивший парки «Крещатый» и «Владимирская горка».

Видео недавнего проезда опубликовал ресурс «Киев Оперативный.

«Чисто по пешеходному мосту. Чему радуются?», — подпись под роликом.

Вояж устроили ночью, когда мост был пуст. В машине в это время звучал российский рэп, а пассажир, снимавший видео, в такт размахивал смартфоном.

Пользователи Facebook возмущены такими действиями, но считают, что если бы были установлены ограничительные столбы, которые бы блокировали движение, то охота ездить в тех местах, где должны просто ходить, быстро бы отпала. Обязательно нужно наказание — иначе безнаказанность порождает вседозволенность, считают в соцсети.

Ранее «ФАКТЫ» писали о погроме, который устроили вандалы на столичной Аллее художников.

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