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Под Киевом пьяный водитель после ДТП устроил драку с полицейскими
В селе Софиевская Борщаговка водитель Volkswagen повредил ограждение частного дома. Когда наряд патрульных Киево-Святошинского отдела полиции прибыл на место происшествия, к полицейским подошли трое неизвестных нетрезвых мужчин в гражданской одежде и начали вмешиваться в их работу. Один из них набросился на работника полиции и травмировал его.
Нападавшим оказался 42-летний житель города Вишневое, который имел явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на содержание алкоголя в присутствии свидетелей он отказался.
А владельцем Volkswagen — 25-летний житель Вишневого, который тоже был пьян.
Пострадавший полицейский обратился в больницу, где ему диагностировали травму головы.
Полиция открыла уголовное производство.
Ранее «ФАКТЫ» писали о нападениях на сотрудников полиции во время исполнения ими служебных обязанностей. Так, в Бориспольском районе злоумышленник напал на участкового инспектора полиции и травмировал его. А в Харькове пьяный 34-летний водитель Volkswagen напал на патрульных полицейских, которые прибыли на спровоцированное им ДТП.
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