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Певица KRUTЬ без шансов победила в полуфинале Нацотбора "Евровидения": видео выступления

22:55 8 февраля 2020 226
певица
Инф. «ФАКТОВ»

В первом полуфинале Национального отбора на «Евровидение-2020» победила певица KRUTЬ. Она набрала максимальное количество баллов. И от судьей, и от зрителей певица получила по 8 баллов.

Марина Круть родилась 21 февраля 1996 года в Хмельницком в семье рабочих. Окончила Хмельницкую детскую школу искусств по классу бандуры. Училась в Хмельницком музыкальном колледже. В 2016 году начала свою сольную карьеру.

Еще в годы учебы она стала победительницей и лауреатом многочисленных всеукраинских и международных конкурсов. Девушка была участницей восьмого сезона Х-фактора.

Сольный проект, для которого она самостоятельно пишет песни, называется KRUTЬ. Певица характеризует свой стиль как инди-соул со звучанием бандуры.

В финал также вышли JERRY HEIL и GO-A.

Напомним, второй полуфинал намечен на 15 февраля, а финал — 22 февраля.

Конкурс «Евровидение-2020» пройдет в городе Роттердам (Нидерланды). Представитель Украины выступит во второй половине первого полуфинала, который состоится 12 мая. Грандиозный финал запланирован на 16 мая.

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