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Нацотбор на Евровидение 2020: где смотреть первый полуфинал

16:36 8 февраля 2020 81
Евровидение
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Об этом говорится на странице конкурса в Facebook.

В первом полуфинале выступят: Группа [О], JERRY HEIL, Katya Chilly, KRUTЬ, GO-A, CLOUDLESS, GIO, .Assol.

Увидеть прямую трансляцию Нацотбора на «Евровидение-2020» зрители смогут на общественных каналах UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА и телеканале СТБ.

В жюри конкурса в этом году — Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Музыкальный продюсер Национального отбора — Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров — Сергей Притула.

Второй полуфинал пройдет 15 февраля, а финал — 22 февраля.

Напомним, в этом году «Евровидение-2020» пройдет в городе Роттердам (Нидерланды). Уже известно, что представитель Украины выступит во второй половине первого полуфинала, который состоится 12 мая. Грандиозный финал запланирован на 16 мая.

В минувшем году наша страна отказалась от участия в конкурсе из-за гастролей победительницы — MARUV- в России.

О том, как Украина готовилась к европейскому песенному конкурсу, читайте в материале «ФАКТОВ»: «К нацотбору на „Евровидение-2020“ не допустили артистов, выступавших в России после 2014 года, — Руслан Квинта».

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